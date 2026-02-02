2026年2月3日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
優しくしすぎると損をすることが……。厳しい目を持とう。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
礼儀正しい態度と言葉遣いを心掛けると、運気は回復傾向に。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ウソや見栄は周囲を失望させるだけ。あるがままが正解！
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
無理な背伸びはしないように。疲れるだけでツキが逃げていくかも。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
家族運は良好。両親やきょうだいに感謝を示すと心豊かになれそう。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ネガティブ思考に陥りがち。心の疲れが原因なので休養を。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
あなたのキャラクターを全面に押し出すと人気運がアップ！
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自分の希望は、さり気なく遠回しに伝えるとかなう暗示あり。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友情面でうれしいことあり。連絡が途絶えた人に電話してみて。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
周囲へのサービス精神が幸運へのカギ。軽快なトークで盛り上げよう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
伸び伸びと過ごせる日。「人がどう思うか」は考えなくてOK。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
名案が生まれそう。友人とのレジャープラン作りが幸運のカギに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)