アサヒビールは、「水レモンハイ」を新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で2月2日から数量限定で発売する。

「水レモンハイ」は焼酎を水で割り、レモン果汁を使った、シンプルでクセのない無炭酸の缶チューハイ。「水レモン」は焼酎を水で割って飲む神奈川県小田原市発祥とされる飲み方であり、無炭酸のためお腹が膨れにくく、食事と合わせてゆっくりと楽しめる。

パッケージには飲食店で利用する打ち出し加工のタンブラーをイメージした凹凸のあるデザインを採用し、商品名の上に無炭酸と表記することで商品特長を訴求する。



「水レモンハイ」（裏面）

現在の無炭酸の缶チューハイのフレーバーはお茶系が目立つが、同商品では缶チューハイの定番であるレモンフレーバーを採用した。焼酎の水割りにレモン果汁を加えた爽やかな味わいを無炭酸の缶チューハイとして発売することで消費者へ新たな価値を提案する。

「アサヒ空想開発局」は「好きだから空想する。好きだからカタチにする。」をスローガンにこれまでも消費者がワクワクするアイデアを商品として具現化し、期間限定・数量限定でテスト販売を実施してきた。今後も商品を購入した消費者に商品の味やパッケージに関するアンケートに答えてもらい、寄せられた声を商品開発に反映していく。

［小売価格］1500円（税込・送料込）

［発売日］2月2日（月）

※配送は注文から1〜2週間程度を予定

アサヒビール＝http://www.asahibeer.co.jp