ユーグレナは、世界初（医薬部外品として世界初の配合）となる微細藻類ユーグレナ（以下、ユーグレナ）の希少成分「パラミロン（整肌成分：ユーグレナ多糖体末）」を配合した、1個10役の高機能オールインワンクリーム「NEcCO トリプルアクティブクリーム（医薬部外品）」を、2月2日に対面販売品として発売する。

同製品は、同社が提唱する「新バイオマスの5F（同社独自の基本戦略として、バイオマスを重量単価が高い順にFood（食料）、Fine Chemical（高機能原料）、Feed（飼料）、Fertilizer（肥料）、Fuel（燃料）の5つの用途を位置づけ、重量単価の高いものから低いものに順次事業を展開することで、バイオマスの利用可能性の拡大、事業化を推進する、という事業戦略）」の考えに基づき、高機能なファインケミカル（ユーグレナなどの微細藻類から高機能・高純度な成分を抽出し、食品・化粧品など多様な用途として利活用する高機能原料）原料として実用化した「パラミロン」を採用した、多忙な現代人の複合的な肌悩みに、多角的なケアを提案する製品となっている。

同製品は、上向くハリをかなえる高機能オールインワンクリーム。ユーグレナの研究を長年続けてきた同社が開発した、ユーグレナの希少成分「パラミロン」が、花粉やPM2.5など外的刺激（花粉・ちり・ほこり・黄砂・PM2.5といった微粒子汚れ）から肌を守る。さらに、医薬部外品として認められた3つの有効成分も配合し、シワ改善・美白（メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ）・肌荒れ防止を同時に叶える。また、形状記憶テクスチャーによる上向くハリ効果と、温泉水（保湿成分：湯原温泉水（岡山県湯原温泉））やユーグレナ発酵オイル（エモリエント成分：ユーグレナ油）による保湿で、ハリと潤いのある肌へ導く。忙しい毎日に、時短しながら美しさを引き出す効果的なケアを叶える。



「NEcCO トリプルアクティブクリーム」

同製品は、専門家による対面カウンセリングを通した「対面販売品」として展開する。年齢やライフスタイルの変化に伴って移り変わる肌悩みにしっかり寄り添い、美と身体の知識を備えた専門家による丁寧なカウンセリングを通じて、消費者一人ひとりに最適なケアを提案する。オールインワンでありながら、医薬部外品として認められた効能効果を備え、専門家によるカウンセリングと組み合わせることで、信頼を届ける。

年齢を重ねるにつれ、シワ・シミ・たるみといった複合的な肌悩みを感じる人は少なくない。その一方で、日々のスキンケアが増え、手順やアイテムが複雑になっていくことに負担を感じる声も聞かれるようになっている。

同製品は、こうした背景を踏まえ、シワ・シミ（メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ）・ハリ不足という年齢肌の3大悩みに、ひとつで多角的にアプローチすることを目指して開発した。オールインワンの手軽さを保ちながら、年齢肌と向き合うためのケアをこれひとつで完結できるよう、処方設計にこだわっている。複雑になりがちなエイジングケア（年齢に応じた手入れ）を、よりシンプルに、より前向きなものへ。毎日のケアに無理なく取り入れられる“進化系オールインワン”として、同商品は誕生した。

［小売価格］7480円（税込）

［発売日］2月2日（月）

ユーグレナ＝https://euglena.jp