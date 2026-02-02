木下優樹菜、最新ショットに反響 「色気が増してます お綺麗です」「強すぎます。めちゃくちゃ好きです」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは2月1日、自身のInstagramを更新。ヘアカット後の姿を公開しました。
【写真】木下優樹菜の最新ショット
「可愛すぎます」木下さんは「ボブに変化をだしてもらった」とつづり、写真3枚と動画2本を載せています。写真は、黒いサングラスを掛けた状態の自撮りショットです。毛先が肩につかない長さにカットしてもらった最新のヘアスタイルがとてもすてきで、木下さん自身も「さっぱりすっきりー」と大満足だったよう。
コメントでは、「優樹菜ちゃんLOVELY」「綺麗です」「可愛すぎます」「かわいいかっこいい」「ボブ × サングラス、強すぎます。めちゃくちゃ好きです」「美しい」「色気が増してます お綺麗です」と、絶賛の声が寄せられました。
色気のある姿を披露同日の別投稿でも最新の髪形を動画で公開している木下さん。髪の毛をかき上げる姿がとても色っぽいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
