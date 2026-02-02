プロ野球・巨人の大勢投手が3月のWBCに向けたカギとなる変化球について語りました。

2月1日に春季キャンプが始まった巨人。3月に行われるWBCに2大会連続日本代表入りとなった大勢投手は、初日からブルペン入りします。捕手を座らせ力強い投球を投げ込んだ右腕に元巨人監督の高橋由伸さんが直撃しました。

前回大会は決勝のアメリカ戦にもリリーフ登板し、ベッツ選手(ドジャース)、トラウト選手(エンゼルス)らと対戦。無失点リリーフで世界一に貢献しました。選出には、「今回も選んでもらえるか不安もあった、選ばれたときにはうれしかった」と思いを語ります。

WBC選出により、昨年と比べてかなり早い調整。「WBCのためにも調整が早くなっている。去年の宮崎キャンプは最終日までブルペンに入らなかった。それくらい差がある」と話します。

高橋さんが気にするのはボールの違い。WBCではメジャーと同じボールを使用し、NPBは円周約22.9cm、重さ約141.7gですが、MLB球はそれよりやや大きく重くなっています。

これが大勢投手の武器“フォーク”に与える影響は−。大勢投手は、「滑るなって。僕はフォークボールを縫い目にかけないんですが、WBCのボールだと表面がツルツルしているので、同じように投げると逆にバックスピンがかかって伸びる。落ちないイメージがある」と説明。メジャーで戦った田中将大投手にも話を聞き、普段は縫い目に指をかけませんが、人さし指をかけるなど、調整しているといいます。

さらに握りだけでなく、リリースの位置も調整。「リリースの位置を意識的にちょっと後ろにしている」と明かします。これに高橋さんは、リリース位置を変えることに、「怖くない？」と心配の様子。大勢投手は、「でも(フォークが)落ちない方が心配なので、変える勇気は必要かなと思います」と力を込めました。

一方でメジャー球にもメリットを感じるといいます。「NPB球より変化が大きいイメージがある。曲がり球はめちゃ曲がる。しっかりコツをつかめば、フォークもしっかり落ちるんじゃないかな」と分析。「まっすぐを生かすためにも変化球の重要性が高くなってくる。しっかり操りたい」と話しました。

昨年は自己最多62試合に登板。最優秀中継ぎのタイトルもつかみました。「(昨季より)ペース早めですけれど、ケガのないように」としつつ、「すごい環境で野球ができることで、日本を背負うプレッシャーもありますけれど、自分に吸収できることもあるし、人間としても、野球選手としても成長する機会」と戦いを見据えています。

(2月1日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)