読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」が１日、放送され、『学歴偏重主義の問題点は？』などについて討論が繰り広げられた。

作家・竹田恒泰氏は『今は実力主義の時代』と意見。「皆さん思い出して下さいよ、ショーンＫっていたでしょ。あの人はものすごい華々しい学歴をうたった。全部ウソだったわけですよ！でも、みんな信じて。彼の知的能力、表現力…『さすがハーバード出てる…』…実は全部ウソだったわけですよ。しばらく干されたけど、最近また復帰して。コンサルティングとか講演出てる。もうね、学力じゃないのよ！はっきり言って。本人の実力」と熱く語った。

思わぬ角度からのショーンＫの名前に、「ショーンＫめっちゃ懐かしいｗｗ」「めっちゃ久しぶりに聞いた」などとネット上もザワッとなった。

経営コンサルタントの“ショーンＫ”ことショーン・マクアードル川上氏は「報道ステーション」（テレビ朝日）のレギュラーを務めていた２０１６年３月、「テンプル大学で学位」「ハーバード・ビジネス・スクールでＭＢＡを取得」などとしていた学歴の詐称が報じられ、同４月からＭＣを務める予定だったフジテレビの報道番組を直前降板。その後、ラジオなど全ての仕事を休止した。

騒動後は活動を休止していたが、経営コンサルトとしての仕事を再開。現在は、竹田氏の発言にあるように、数カ月前から「Ｓｅａｎ Ｋａｗａｋａｍｉ」としてＹｏｕＴｕｂｅで対談動画が公開されており、動画の中でも「朝活で企業に英語教えてるんですけど」などと話す場面もあった。