花王のへアケアブランド「merit（メリット）」は、「メリット シャンプー＆コンディショナーペアセット［医薬部外品］」と「メリット ドライシャンプーシート さらっと髪まとまるタイプ」から、“ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン”を、2月7日に数量限定で発売する。

今回発売する“ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン”は、ミモザの花束をイメージしたみずみずしい香りをベースに、春風を思わせる爽やかなサボンのエッセンスを加え、清潔感あふれるやさしい香りに仕上げた。パッケージデザインは、澄み切った青空を背景に、ミモザの花束とシャボン玉に包まれた女性をやわらかなタッチのイラストで描き、“ふわり やさしく香る“イメージを表現した。爽やかな香りとかわいらしいパッケージデザインで、毎日の生活を楽しんでもらいたい気持ちを込めている。

「メリット ドライシャンプーシート さらっと髪まとまるタイプ」は、地肌や髪のニオイ・ベタつきを落とすだけでなく、まとまりスタイリング成分（ポリシリコーン−9）配合によって、髪の乱れを整え、さらっとまとめる。さらに、独自の凹凸穴あきシート構造による地肌と髪のニオイ・ベタつきをしっかりかきとるだけでなく、シートに液をたっぷり含ませていることで、長い髪も1枚でふき取れる。



「メリット シャンプー＆コンディショナーペアセット ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン」

「メリット シャンプー＆コンディショナーペアセット ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン［医薬部外品］」は、やさしい洗い心地の泡で清潔に洗い上げるとのこと。シャンプーは、きめ細やかな泡立ち、すこやかな地肌に導く。コンディショナーは、指どおりなめらか、髪さらさらになるという。



「メリット ドライシャンプーシート さらっと髪まとまるタイプ ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン」

「メリット ドライシャンプーシート さらっと髪まとまるタイプ ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン」は、髪の乱れも気になるときに、サッとふくだけ、地肌すっきり、髪さらっとまとまるという。

［発売日］2月7日（土）

花王＝http://www.kao.com/jp