ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は、2月18日にグランドメニューを改定する。定番「黒×黒ハンバーグ」の贅沢なコンビネーションメニューの登場や、再販を待ち望む多くの消費者の声に応えて、待望のメニューが復活する。また、店舗でひと手間を加える「ロイヤルのシーフードドリア」や「ロースかつ膳」、ブレックファスト限定の「エッグベネディクトパンケーキ」などの新メニューも用意した。1971年の創業以来、50年以上にわたって培ってきた洋食の知見と、受け継がれてきた調理技術で仕立て提供する。

今回の改定では、定番「黒×黒ハンバーグ」のコンビネーションメニューが2品登場する。「ロイヤルオムライス（ビーフシチュー）with黒×黒ハンバーグ」は、黒×黒ハンバーグ、オムライス、ビーフシチューといったロイヤルホストらしい洋食の魅力を一皿で味わえる贅沢なメニューとなっている。「黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキン ブラウンバターソース目玉焼き付」は、黒×黒ハンバーグとスパイスで味付けしたチキンを、あつあつの鉄板で一緒に楽しめる満足感のあるメニューとなっている。

また、多くの消費者からの要望に応えて、ハーブの香りが爽やかな「グリーンゴッデスドレッシング」が復活。サラダメニューで選べるほか、新メニューとして「ケールサラダ〜グリーンゴッデスドレッシング〜」も登場する。デザートには、あんみつにホイップクリームをトッピングした「ロイヤルの白玉クリームあんみつ」がカクテルグラス仕立ての華やかなスタイルにリニューアルして再登場する。

その他、店舗のコックがバターでソテーし、白ワインでフランベ（香り付け）したシーフードと同社製のソースを合わせて焼き上げる「ロイヤルのシーフードドリア」や、一枚一枚丁寧に生パン粉をつけてサクッと揚げた「ロースかつ膳」など、店内調理にこだわった商品を用意。軽食にもおすすめの「海老とチキンのマカロニグラタン」や、ブレックファスト限定メニューの「エッグベネディクトパンケーキ」も登場する。50年以上にわたり受け継がれてきた調理技術で届ける多彩なメニュー。朝のひとときからディナーまで、新たなラインアップの「選ぶ楽しさ」とともに、心豊かな時間を過ごしてほしい考え。



「ロイヤルオムライス（ビーフシチュー）with黒×黒ハンバーグ」

「ロイヤルオムライス（ビーフシチュー）with黒×黒ハンバーグ」は、黒×黒ハンバーグ（190g）、オムライス、ビーフシチューといったロイヤルホストならではの洋食の魅力を一皿で味わえる贅沢なプレート。先行販売店で好評を得て、グランドメニューに登場する。



「黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキンブラウンバターソース目玉焼き付」

「黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキンブラウンバターソース目玉焼き付」は、ロイヤルホスト定番メニューの黒×黒ハンバーグ（190g）とスパイスで味付けしたグリルチキンを組み合わせた満足感のあるメニュー。先行販売店で好評を得て、グランドメニューに登場する。



「ケールサラダ〜グリーンゴッデスドレッシング〜」

「ケールサラダ〜グリーンゴッデスドレッシング〜」は、要望に応えて、「グリーンゴッデスドレッシング」がついに復活する。ハーブの香りが爽やかなマヨネーズベースの味わいは、ケールとの相性も抜群だとか。ケールの風味をまろやかにし、素材本来の味わいを引き立てる。



「ロイヤルのシーフードドリア」

「ロイヤルのシーフードドリア」は、店内のキッチンで炊いたバターライスに、バターでソテーし白ワインでフランベ（香り付け）した海老とイタヤ貝、アメリケーヌソースとチーズが香るモルネソースを合わせて焼き上げた。魚介の旨みを存分に楽しめるドリアになっている。



「海老とチキンのマカロニグラタン」

「海老とチキンのマカロニグラタン」は、海老とチキンがたっぷり入ったグラタン。チーズをかけてこんがりと香ばしく焼き上げた。クリーミーなソースがマカロニにからむ。軽食としてもおすすめの一品になっている。



「ロースかつ膳 ドミグラスソース」

「ロースかつ膳 ドミグラスソース」は、北海道産ブランド豚「ゆめの大地」のロースに、一枚一枚丁寧に生パン粉をまとわせて揚げた。生パン粉ならではの、立体的でボリュームのあるサクサク食感を楽しんでほしいという。ロイヤルホスト自慢のまろやかなドミグラスソースがかつによくからむ洋食レストランらしい一品となっている。「ロースかつ膳 特製かつソース」もあるという。



「ロイヤルの白玉クリームあんみつ」

多くの消費者の声に応えて、和のデザートが再登場する。「ロイヤルの白玉クリームあんみつ」は、ホイップクリームをトッピングし、カクテルグラス仕立ての華やかなスタイルとしてリニューアルする。好みで別添えの黒蜜をかけて楽しんでほしいという。



「ランチ ロイヤルのカツカレーランチ サラダ付」

「ランチ ロイヤルのカツカレーランチ サラダ付」は、北海道産ブランド豚「ゆめの大地」のロースに生パン粉をまとわせてサクッと揚げたカツを、程よい酸味と甘さが調和したカレーと一緒に楽しんでほしいという。



「ランチ （火・水）チキンのポルチーニクリームランチ（ドミグラスソース）」

「ランチ （火・水）チキンのポルチーニクリームランチ（ドミグラスソース）」は、火曜日と水曜日限定の日替わり洋食ランチ。香ばしくグリルしたチキンに、きのこの旨みをきかせたポルチーニクリームソースを合わせ、ロイヤルホスト自慢のドミグラスソースと一緒に仕上げた。スープ・ライス付き。



「ランチ （木・金）チキンカツ南蛮ソースランチ」

「ランチ （木・金）チキンカツ南蛮ソースランチ」は、木曜日と金曜日限定の日替わり洋食ランチ。丁寧にパン粉をつけて香ばしく揚げたチキンカツに、黒酢ソース、タルタルソースをかけた。ボリュームがありながらもさっぱりと楽しめる。スープ・ライス付き。



「ブレックファスト エッグベネディクトパンケーキ（サラダ・ヨーグルト付）」

「ブレックファスト エッグベネディクトパンケーキ（サラダ・ヨーグルト付）」は、小さめのロイヤルホスト伝統のパンケーキに、ベーコンとアボカドを重ね、爽やかな酸味とコクのあるオランデーズソースをのせた。ソースが全体をまとめバランスのよい味わいとなっている。好みでパンケーキシロップをかけて楽しんでほしいとのこと。サラダ、ブルーベリーヨーグルト付き。

一部商品の価格改定を実施する。黒×黒ハンバーグおよびステーキ商品は＋100円から150円（税別）の幅で、またコスモドリアとビーフジャワカレーなどは＋200円（税別）の改定を行う。その他の商品につきましては、2月18日以降、ロイヤルホスト公式ホームページ内メニューページを参照してほしいという。

［小売価格］

ロイヤルオムライス（ビーフシチュー）with黒×黒ハンバーグ：3168円

黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキンブラウンバターソース目玉焼き付：2123円

ケールサラダ〜グリーンゴッデスドレッシング〜：693円

ロイヤルのシーフードドリア：1683円

海老とチキンのマカロニグラタン：1188円

ロースかつ膳 ドミグラスソース：1958円

ロースかつ膳 特製かつソース：1848円

ロイヤルの白玉クリームあんみつ：968円

ランチ ロイヤルのカツカレーランチ サラダ付：1958円

ランチ （火・水）チキンのポルチーニクリームランチ（ドミグラスソース）：1078円

ランチ （木・金）チキンカツ南蛮ソースランチ：1078円

ブレックファスト エッグベネディクトパンケーキ（サラダ・ヨーグルト付）：1518円

（すべて税込）

［発売日］2月18日（水）〜

ロイヤルホスト＝https://www.royalhost.jp