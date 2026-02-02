8日に投開票が行われる衆議院選挙。



熊本1区に立候補しているのは

▽参政党の新人、山口誠太郎氏

▽自民党の前職、木原稔氏

▽中道改革連合の新人、鎌田聡氏

以上の3人です。有権者が最も多い選挙区の戦いを追いました。



参政党

全国的な党の勢いで去年の参院選では台風の目となった参政党の山口候補。

税理士事務所で働く経験からインボイス制度や消費税の段階的な廃止を訴えます。



■参政党・新人 山口誠太郎候補

「今の税制は本当にわかりにくいです。国民に納税の義務を負わせるのであれば、もっと税金はシンプルであるべき、そして皆さんが計算しやすい仕組みを作るべきだと私は思うのです。それを私は国会に行ってやりたい。税制を根本から変えていきたい。そう思っています」





1月29日には党の神谷宗幣代表が熊本入り。



■参政党・神谷宗幣代表

「今回は日本のターニングポイントです。今までの政治に戻してしまうのか、それとも国民が望む多党制の新しい政党も議論に加わる。そんな政治を求めるのか、その分かれ道です」



自民党政治からの転換を呼びかけました。





自民党

政権の要・官房長官を務める自民党の木原候補。国会議員を6期つとめ、閣僚を歴任してきました。



■自民党・前職 木原稔候補

「必要なところには大胆に投資をしていく。そして未来への投資をする。成長させることによって財政を強くしていく、日本の未来は明るいんだ、そしてこれからも熊本に住み続けたい、全世代の人がそう実感できる社会を作っていきたい。私はその先頭に立ちます」



選挙期間中も危機管理のため東京を離れず、集会はリモートに。代わりに登壇するのは…





■自民党・馬場成志参議院議員

「いま熊本にはチャンスもたくさんありますけれども、課題もたくさんあります。木原さんが官房長官をしとるか、しとらんかでゴールは全然違うところに行くと思います」



県選出の国会議員や党の地方議員を中心に組織を生かした戦いを展開します。





中道改革連合

新党・中道改革連合の鎌田候補。



体調不良で取りやめていた遊説をおとといから再開し、走りながら訴える「ラン遊説」で生活者目線の政治を呼びかけます。



■中道改革連合・新人 鎌田聡候補

「物価高対策の持続のためには、物価高に負けない所得をしっかりと増やしていくこと、これは極めて重要であろうと思っております。働いている皆さんの処遇改善、これをしっかりやることによって所得を上げていく。そういった政治をしっかりと進めてまいりたい」



1日は公明党から中道改革連合に参加した岡本三成共同政調会長が激励に。





■中道改革連合・岡本三成共同政調会長

「強い国家も大切です。強い経済も大切ですけれども、一人ひとりが豊かになる、その先に国が強くなると私たちは思っているんですが、皆さんいかがでしょうか」



集まった約3000人に連携を印象づけました。



有権者数が約42万人と県内で最も多い熊本1区。終盤まで、各候補の訴えは続きます。