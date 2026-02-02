½°µÄ±¡Áªµó〝Áªµó¥µ¥ó¥Çー〟Áªµó¶è¶î¤±¤ë¸õÊä¼Ô¡¡·§ËÜ1¶è
½°±¡Áª¤ÏÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È6Æü¡£°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸ø¼¨¸å½é¤ÎÅÚÆü¤Ë¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÏÁªµó¶è¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©Æâ4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍ¸¢¼Ô¤¬Â¿¤¤·§ËÜ1¶è¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¾ðÀª¤Ç¼«Ì±¤ÎÁ°¿¦¤¬Í¥Àª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢³Æ¿Ø±Ä¤¬·üÌ¿¤Ë»Ù»ý³ÈÂç¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²À¯ÅÞ ¹â°æÀéºÐ ¸©Ï¢²ñÄ¹¡Ö½¸¤á¤ÆÇÛ¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ºÀÇ¡£¤Þ¤º¤Ï¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î»³¸ýÀ¿ÂÀÏº¸õÊä¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î½»Âð³¹¤òÃæ¿´¤Ë±èÆ»¤«¤éÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤Î±éÀâ¡£
¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ÍーÀ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡×
»³¸ý¸õÊä¤ÏÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î²ÝÂê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²À¯¡¦¿·¿Í »³¸ýÀ¿ÂÀÏº ¸õÊä¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·³§¤µ¤ó¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¡£´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµëÍ¿¡¢½¾¶È°÷¤ÎÊý¡¹¤ÎµëÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÀßÈ÷Åê»ñ¤Î¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤ÏÂç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤â3»ù¤ÎÉã¿Æ¤À¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢¹ñÌ±ÌÜÀþ¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é½°µÄ±¡²ñ´Û¤Ç¤¹¡×
´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎÌÚ¸¶Ì¸õÊä¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÚÆü¤â¸øÌ³¤ÇÁªµó¶èÆþ¤ê¤Ç¤¤º¡¢²èÌÌ±Û¤·¤ËÅìµþ¤«¤é»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ ÌÚ¸¶Ì ¸õÊä¡ÖÂç²þ³×¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À¯¼£´ðÈ×¤È¹ñÌ±¤ÎÌÀ³Î¤Ê¿®Ç¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜÎóÅç¤È·§ËÜ¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡£»ä¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¢·§ËÜ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×
¤¿¤À¡¢³¹Æ¬¤Ç¤Î±éÀâ¤Ï²»À¼¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ ¾¾Â¼¾Í»Ë »²µÄ±¡µÄ°÷¡ÖËÜ¿Í¤ÏÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÇÁªµó¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ç´é¤ò¸«¤Æ¡¢°®¼ê¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×
ÌÚ¸¶¸õÊä¤Ï¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾ðÊó´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ ÌÚ¸¶Ì ¸õÊä¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤Å·¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÎÀ©Äê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊËÜ¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁªµó¥«ー¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸©µÄ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ ÆîÉôÈ»Ê¿ ¸©µÄ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÌÚ¸¶Ì¡¢ÌÚ¸¶Ì¤ÎÍ·Àâ¥«ー¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ê·§ËÜ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÌÚ¸¶Ì¤¬É¬Í×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Í·Àâ¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤òÌÔ¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÌÚ¸¶Ì¡×
¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
½»Âð³¹¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦¿·¿Í¤Î³ùÅÄÁï¸õÊä¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é³¹Æ¬¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢¹ç´Ø·¸¼Ô¤Î½¸²ñ¤Ë¤Ï¡¢Î©·û¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±¡¢¼ÒÌ±¤Î¸©ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ ¾ë²¼¹ºî ¸©ËÜÉôÂåÉ½¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãç´Ö¤À¡×
ÃæÆ»¡¦¿·¿Í ³ùÅÄÁï ¸õÊä¡Ö¤³¤ì¤«¤éÌÔÄÉ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
³ùÅÄ¸õÊä¤Ï¸á¸å¤«¤é¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Þ¥é¥½¥óÍ·Àâ¤âºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¤Ï――
Î©·ûÌ±¼çÅÞ Ï¡çÖ »²µÄ±¡µÄ°÷¡Öº£¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤ÏÁªµó¤è¤êÀ¸³è¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½»»¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ »²µÄ±¡µÄ°÷¤â±þ±ç¤Ë·§ËÜÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª³ùÅÄ¡×
Í¼Êý¤Î±éÀâ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹¾ì¤òËä¤á¤ë¤Û¤É¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ùÅÄ¸õÊä¤ÏÀ¯¼£¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¡¦¿·¿Í ³ùÅÄÁï ¸õÊä¡ÖÀ¯¼£¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¸øÌÀÅÞ¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê²¿¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯¼£¤¬º£É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×