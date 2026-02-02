予期せぬ妊娠を防ぐ緊急避妊薬「ノルレボ」が２日、医師の処方箋が不要な市販薬として、薬局やドラッグストアで購入できるようになった。

購入者の年齢制限はなく、保護者の同意は不要。現時点で購入可能なのは、全都道府県の計約７０００店舗となっている。

ノルレボの市販薬は、第一三共ヘルスケアが販売を担い、価格は１錠７４８０円（税込み）。薬剤師から説明を受け、その場で服用し、薬を持ち帰ることはできない。３週間後を目安に、妊娠検査薬などで妊娠の有無を確認する。

厚生労働省が公表するリストによると、２日時点で約７０００店舗で購入可能だが、県によっては数店舗しかないなど、地域差がある。また、薬剤師の勤務時間や入荷状況によっては購入できない場合もあるため、厚労省は事前に電話連絡することを推奨している。

緊急避妊薬は、性暴力や避妊の失敗に直面した女性が使う。性行為から７２時間以内の服用で妊娠を約８割防げる。性行為の後、服用が早いほど効果が期待できる。世界約９０か国・地域では医師の処方箋がなくても薬局で購入できるのに対し、日本では医師の診察や処方箋が必要とされていた。