歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。仙台でカプセルトイを楽しむ様子を投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 カプセルトイに大興奮 スタッフのためのはずが…「私が沼りました」 念願のお目当てゲットに満足





投稿によると、仙台駅前のパルコ、ロフト、アニメイトで仕事前にカプセルトイを楽しんだ様子を動画で投稿しています。当初はスタッフのためにカプセルトイを回すつもりだったものの、「私が沼りました」「楽しかったです」と工藤さん自身がカプセルトイの魅力にはまってしまったようです。







投稿された動画では、カプセルトイコーナーで工藤さんとスタッフとみられる女性が熱中する様子が映っています。「これがいいな」「紫もいいよ」「これ、違うの出るので、みんなやりたがるんだね」などと会話しながら、次々とハンドルを回していきます。







「そうやってはまってくんですよ」というスタッフの言葉に「だからもう、もうすっかりはまっちゃってる」と工藤さん。「ほしいのが出たんだけど」「めっちゃかわいい」と喜ぶ場面も。さらに「五条か、伏黒がいい」と特定のキャラクターを狙う様子も見られました。







動画後半では、スタッフが欲しがっていたという「えだまめ」のフィギュアを求めて「えだまめ出てこい」と願いながらハンドルを回す工藤さん。結果として「あ、これアボカドだ」と出てきたのは『えだまめ』ではなくアボカドだったようですが、もう一度挑戦すると目当ての『えだまめ』が出てきて大興奮する姿が映っています。投稿コメントでは「スタッフが欲しがっていた『えだまめ』が出て満足」と書かれています。







投稿の最後には「カメレオンも今は作詞するパットに乗っかってます。笑」と、引き当てたカメレオンのフィギュアを作詞の際に使用していることも明かしています。







この投稿に、「無邪気な静香さん可愛い」「絶対沼ルと思うから行くのがコワイなー」「しぃーちゃんめっちゃ楽しそう〜」「しーちゃんの引きが強すぎる 楽しすぎて沼る気持ちわかります！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】