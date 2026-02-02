サッカーのオランダ1部NECナイメヘンがMF佐野航大（22）に関してアヤックスから受けている2度目のオファーを拒否したと地元紙テレグラフが2日に報じた。

同紙によればアヤックスは1度目のオファーで移籍金1000万ユーロ（約18億4000万円）に加え、NECに期限付き移籍しているDFカプランの保有権（500万ユーロ相当）を提示したが、NEC側は拒否。2度目は移籍金を1250万ユーロ（約23億円）に上積みしたが、再び拒否されたという。

NECは移籍金2000万ユーロを求め、クラブ幹部がアヤックスの4位を上回る3位と好調なチームを維持したいと考えているため、譲歩の可能性は低いと指摘している。

2023年夏に当時J2だった岡山からNECに移籍した佐野は加入3季目となる今季、リーグ戦で全20試合にフル出場。3得点4アシストを記録している。移籍市場で注目を集め、ESPNによれば、1得点1アシストで勝利に貢献した1月31日のAZアルクマール戦ではスカウト23人が観戦し、多くが佐野に注目していたという。オランダの移籍期間は3日の午後11時59分が期限となっている。