ローソン、バレンタインの季節にチョコスイーツ3品を発売
ローソンは2月3日より、バレンタインにもぴったりなチョコスイーツ3品を全国の「ローソン」にて順次販売する。
ローソン「Uchi Café 生チョコタルト」
まずは2月3日、「Uchi Café 生チョコタルト」(286円)と「Uchi Café パリっとしたチョコのもち食感ロール(いちごクリーム)」(408円)が、沖縄エリアを除くローソンに登場。
「Uchi Café 生チョコタルト」は、ほろ苦いチョコ生地を重ねたタルトに、2層仕⽴てクリームがトッピングされている。
ローソン「Uchi Café パリっとしたチョコのもち食感ロール(いちごクリーム)」
「Uchi Café パリっとしたチョコのもち食感ロール(いちごクリーム)」は、チョコといちごを味わえるもち⾷感ロールで、もちもち⾷感とパリっと⾷感を一緒に楽しむことができる。
ローソン「Uchi Café クリームたっぷり︕ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ」
2月10日には、ふわもち生地の中にチョコホイップとチョコソースの2種類を詰めたクリームパン「Uchi Café クリームたっぷり︕ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ」も登場する。価格は192円となっており、沖縄エリアでは価格が異なる。
※画像はすべてイメージ。
