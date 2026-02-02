両親と行った家族旅行に不倫相手も!? 怒りが限界突破したサレ妻たちの痛快復讐劇をオムニバスで描く『妻が別れを告げる時』【書評】
「結婚すれば幸せになれるはずだった」。そんな希望を抱いていた妻が、夫の裏切りという現実に直面し、離婚だけでなく復讐の刃を研いでいく。それが『妻が別れを告げる時』（きなりみや：漫画、古川あさこ：原案/KADOKAWA）だ。浮気、不倫、モラハラといった夫の裏切りや態度に対し、冷静かつ緻密に対峙していく妻たちの姿が描かれている。
本作はオムニバス形式で、それぞれの夫婦の軋轢や裏切り、離婚への向き合い方を描くが、特に強烈なのが夫の浮気の方法だ。『妻が別れを告げる時6 Season3 家族旅行で泊まる宿に夫が女性を連れ込んだ話』では、普段からモラハラで家族を支配する夫が、妻と子どもだけでなく、両親も同行する家族旅行に浮気相手を連れ込むという、シリーズの中でも屈指の衝撃度だろう。
シリーズ全体には、浮気や不倫だけでなく、夫婦間のすれ違いやモラハラ、夫の嘘といった数々のテーマが横たわっており、どの話も決して他人事とは言えない生々しさを持つ。そのため読み手は「もし自分が当事者だったら……」といつの間にか感情移入し、スカッとする瞬間を求めてページをめくることになるのである。
文＝甲斐ハヤト