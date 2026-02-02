『仮面ライダーガヴ』勇者や魔法使いのゴチゾウが登場!「DXゴチゾウパーティーセット05」
バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーセット05」(1,980円)を2月14日に発売する。
2月14日発売「DXゴチゾウパーティーセット05」(1,980円)
「DXゴチゾウパーティーセット05」は、『仮面ライダーガヴ』に登場するゴチゾウ達によるショートームービー『ゴチゾウパーティー』に登場するゴチゾウたちを再現したアイテム。
今回は「勇者グミゴチゾウ」「魔法使いドーマルゴチゾウ」「騎士チョコゴチゾウ」をラインナップ。「DX変身ベルトガヴ(別売り)」「DX変身ベルトビターガヴ(別売り)」にセットして、ゴチゾウの力を解放できる。
○セット内容
勇者グミゴチゾウ…1
魔法使いドーマルゴチゾウ…1
騎士チョコゴチゾウ…1
(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
