バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーセット05」(1,980円)を2月14日に発売する。

「DXゴチゾウパーティーセット05」は、『仮面ライダーガヴ』に登場するゴチゾウ達によるショートームービー『ゴチゾウパーティー』に登場するゴチゾウたちを再現したアイテム。

今回は「勇者グミゴチゾウ」「魔法使いドーマルゴチゾウ」「騎士チョコゴチゾウ」をラインナップ。「DX変身ベルトガヴ(別売り)」「DX変身ベルトビターガヴ(別売り)」にセットして、ゴチゾウの力を解放できる。

○セット内容

勇者グミゴチゾウ…1

魔法使いドーマルゴチゾウ…1

騎士チョコゴチゾウ…1









(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

