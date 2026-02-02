¤Ê¤¼ºÇ¶á¡¢Ï»ËÜÌÚ¤À¤±¤¬¶¯¤¤¤Î¤« - ÀÄ»³¡¦ËãÉÛ¡¦ÀÖºä¤ò¾å²ó¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¤ÎÇØ·Ê
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï1·î30Æü¡¢ËãÉÛ¡¢ÀÖºä¡¢ÀÄ»³¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÎÄÌ¾Î¡Ö3A¡ÜR¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®ÌóÄÚÃ±²Á¡¢ÌÌÀÑÂÓÊÌÄÚÃ±²Á¿ä°Ü¡¢2006Ç¯°Ê¹ßÍ½ÁÛÀ®Ìó·ï¿ô¤Î³ä¹ç¤òÄ´ºº¡£¶áÇ¯¡Ö3A¡ÜR¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÏ»ËÜÌÚ¤Î¿Íµ¤¤¬È´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ËãÉÛ¡¦ÀÄ»³¡¦ÀÖºä¡¦Ï»ËÜÌÚ¡§Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ®ÌóÄÚÃ±²Á¤Î¿ä°Ü¡¡½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
ËãÉÛ¡¢ÀÖºä¡¢ÀÄ»³¡¢Ï»ËÜÌÚ¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö3A+R¡×¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ¡Ç½¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¹ñÆâºÇ¾å°Ì¤Îµï½»¥¨¥ê¥¢¡£¹ñÆâ³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤«¤é¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï³Æ¥¨¥ê¥¢¤¬Æ±¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÏÂ¾¤ò°µÅÝ¤·¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÎÄÚÃ±²Á¤¬µÞÆ¡£ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤¬´°À®¤·¤¿ËãÉÛ¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤Î¤Ê¤¤Ï»ËÜÌÚ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3A¡ÜR¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÌÌÀÑÂÓÊÌÄÚÃ±²Á¿ä°Ü¡¡½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
3A+R¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌÌÀÑ¤¬¹¤¤¤Û¤ÉÄÚÃ±²Á¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢ÆÃ¤Ë80Ö°Ê¾å¤Î½»¸Í¤Ï2020Ç¯¤ÎÄÚ600Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï1,400Ëü±ßÁ°¸å¤Ø¤È2ÇÜÄ¶¤ËµÞÆ¤·¤¿¡£Ê¡Åè»á¤Ï¡¢¡ÖÉÙÍµÁØ¤¬ÍøÊØÀ°Ê¾å¤Ë¹¤µ¤äÄ¯Ë¾¡¢·úÊª¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶¡µë¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¹â¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¹ÌÌÀÑÊª·ï¤¬¾å¾º¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î½¸Ãæ¤¬²Á³Ê·ÁÀ®¤Î¹½Â¤¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
3A¡ÜR¥¨¥ê¥¢¡§2006Ç¯°Ê¹ßÃÛ80Ö°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛÀ®Ìó·ï¿ô¤Î³ä¹ç¡¡½ÐÅµ¡§Ê¡ÅèÁí¸¦
3A+R¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯ÃÛ°Ê¹ß¤«¤Ä80Ö°Ê¾å¤Î½»¸Í¤ÎÀ®Ìó³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¤ß¤¬2024Ç¯ÃæÈ×°Ê¹ß¤ËµÞ·ã¤Ê¾å¾º¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤ÎÄÚÃ±²Á¤¬Â¾¥¨¥ê¥¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂç¤¤¯¹âÆ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤Ï¶¯¤¤Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ï»ËÜÌÚ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ÏÃÏ²Á¤Î°ìÍÍ¤Ê¾å¾º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÃ±²Á¤ÊÃÛÀõ¡¦¹ÌÌÀÑÊª·ï¤Î¼è°ú¤¬Â¾¥¨¥ê¥¢¤è¤êÃø¤·¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀßÈ÷¤ä´õ¾¯À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹â³ÛÊª·ï¤Î¼è°ú½¸Ãæ¤¬¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ÎÇ§ÃÎ¤Î¹â¤µ¤ÏºÆÈÎ»þ¤ÎÎ®Æ°À¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢Åêµ¡»ñ¶â¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë±ß°Â²¼¤Ç¤Ï³°²ß¥Ù¡¼¥¹¤Î³ä°Â´¶¤«¤é¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬È´¤¤ó½Ð¤ëÏ»ËÜÌÚ¤Ë»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡ÖÃÛÀõ¤«¤ÄÂç·¿½»¸Í¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¦¼Â¼û¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Â¾¥¨¥ê¥¢¤ò¾å²ó¤ëÄÚÃ±²Á¤Î²¡¤·¾å¤²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡Åè»á¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ïµï½»²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÛÀõ¡¦Âç·¿½»¸Í¤Ø¤Î¼è°ú½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë¿ôÃÍ¤ÎÏÄ¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¿´»Ô¾ì¤Ë¤ÏÅêµ¡ÅªÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¼û¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎÏ³Ø¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖËÜÍè¤Î¥¨¥ê¥¢É¾²Á¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤äÊ¸²½¡¢¾ÍèÀ¤Ê¤ÉÂ¿ÁØÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¡£ËãÉÛ¤äÀÄ»³¡¢ÀÖºä¤âÃæÄ¹´üÅª¤Êµï½»¡¦»ñ»º²ÁÃÍ¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¡£ÌÜÀè¤Î»ØÉ¸¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¼è°ú¹½Â¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¿µ½Å¤Ê»ëÅÀ¤³¤½¤¬¿¿¤Î²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
