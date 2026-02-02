ミツカン、一部エリアで販売中の「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆」の販売エリアを全国に拡大
Mizkanは3月1日より、2025年9月から一部エリアで販売している「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆 3P」の販売エリアを拡大し、全国にて発売する。
ミツカン「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆 3P」
「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆」は、食欲をそそるごま油の芳ばしい香りと塩味が利いたしっかりとした味付けの韓国海苔の風味を活かしたたれが付いた納豆。2025年9月より一部エリアで販売しており、韓国産の海苔の風味と納豆の旨みが一体となった本商品に、“美味しい” “ご飯が止まらない”といった声が寄せられるなど、好評を得ている。
参考小売価格は261円。3月1日より、販売エリアが全国に拡大される。
