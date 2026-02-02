ミツカン、涼麺満足シリーズから新商品「冷やしラーメンのつゆ ゆず香る鶏だし塩」を発売
Mizkanは3月11日より、新商品「冷やしラーメンのつゆ ゆず香る鶏だし塩」を発売する。
ミツカン「冷やしラーメンのつゆ ゆず香る鶏だし塩」
「涼麺満足」は、暑い日でも食べ応えのある涼味麺メニューを手軽に楽しめ、家族みんなが満足できる麺つゆシリーズ。
「冷やしラーメンのつゆ ゆず香る鶏だし塩」は、鶏がらをベースに、鰹や昆布などのうまみと柚子のさわやかな香りをきかせた冷やしラーメンのつゆ。ストレートタイプなので、麺と具材にそのままかけるだけ。食欲をそそる酸味と豊かな香り立ちで、さっぱりと満足感のある味わいを楽しむことができる。
ミツカン「冷やしラーメンのつゆ ゆず香る鶏だし塩」使用例
360ml入りで、参考小売価格は385円。3月11日より全国で販売される。
※ゆず香料使用(ゆずは入っていない)
