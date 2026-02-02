「PROJECT 7（プジェ）」から誕生・CLOSE YOUR EYES、初単独ツアーをABEMAで生中継
【モデルプレス＝2026/02/02】ABEMAは、2026年2月15日の午後5時より、7人組多国籍ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES（クローズ・ユア・アイズ）にとって初の単独コンサートツアー『CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR ［BEYOND YOUR EYES］in JAPAN』の最終公演を、国内独占・無料生中継する。
【写真】「PROJECT 7」1位に輝いた中国人イケメン
CLOSE YOUR EYESは、韓国のJTBCのオーディション番組『PROJECT 7』（ABEMAで独占配信中）から誕生したグループ。チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、サクラダ ケンシン、ソ・キョンべで構成される多国籍7人組ボーイズグループで、2025年4月に1stミニアルバム「ETERNALT」でデビューした。CLOSE YOUR EYESというチーム名には「パフォーマンスだけでなく目を閉じたときも説得力のある音楽を届ける」、「目を閉じるたびに誰もが思い浮かべるアイドルとして成長し続けていく」という意味が込められている。
2025年4月にデビューしたCLOSE YOUR EYESは、1月31日と2月1日に韓国のソウル・オリンピック公園オリンピックホールで開催される初の単独コンサートに続き、日本で初めての単独コンサートツアーの開催が決定。東京・名古屋・大阪の3都市を巡るツアーの最終公演となる大阪公演の様子をABEMAにて届ける。デビューから3作のアルバム全てで好成績を記録し累計売上枚数が100万枚を突破。先日開催された『第40回 ゴールデンディスクアワード』ではゴールデンチョイスを受賞するなど、2026年もますます勢いが止まらない彼らの、圧巻のパフォーマンスを体感できる貴重な機会となるだろう。 （modelpress編集部）
放送日時：2026年2月15日（日）午後5時〜
放送チャンネル：「ABEMA K WORLD」チャンネル
【Not Sponsored 記事】
【写真】「PROJECT 7」1位に輝いた中国人イケメン
◆CLOSE YOUR EYES、初単独ツアーをABEMAで生中継決定
CLOSE YOUR EYESは、韓国のJTBCのオーディション番組『PROJECT 7』（ABEMAで独占配信中）から誕生したグループ。チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、サクラダ ケンシン、ソ・キョンべで構成される多国籍7人組ボーイズグループで、2025年4月に1stミニアルバム「ETERNALT」でデビューした。CLOSE YOUR EYESというチーム名には「パフォーマンスだけでなく目を閉じたときも説得力のある音楽を届ける」、「目を閉じるたびに誰もが思い浮かべるアイドルとして成長し続けていく」という意味が込められている。
◆「CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR ［BEYOND YOUR EYES］in JAPAN」配信概要
放送日時：2026年2月15日（日）午後5時〜
放送チャンネル：「ABEMA K WORLD」チャンネル
【Not Sponsored 記事】