巨人は２日、２１日にジャイアンツタウンスタジアムで開催するランニングイベント「ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ ＴＯＷＮ ランニングフェスティバル２０２６」のゲストランナーに、Ｇタウンを拠点に活躍する巨人女子チームの参加が決まったと発表した。さらに当日は、読売巨人軍の公式マスコットガール「ヴィーナス」のメンバーと、公式マスコットキャラクターの「シスタージャビット」がランナーの応援に駆け付ける。

実施種目は、制限時間内にチームで周回数を競う「３時間リレーマラソン」、個人で周回数を競う「３時間ソロマラソン」、気軽に挑戦できる「ファンラン」（１．４ｋｍ）の３種類。それぞれ完走した挑戦者には、オリジナル完走証をプレゼント。参加エントリーは８日までとなっている。

■ゲストランナー

巨人女子チーム：小野寺佳奈、伊藤春捺、清水美佑、桑沢明里、金満梨々那、中江映利加、海野輝夏、東ここあ、阿部希、中村柚葉、佐々木秋羽、山下陽夏、田中美羽、原田由真、内田梨絵瑠、上條優奈、柏粼咲和、加藤絢子、菊田波音

■応援ゲスト

ヴィーナス：山田かのん、押野さくら、鍋谷詩織、正岡咲桜、シスタージャビット