【中目黒】エンタメ満載のビジュ映え空間♡ みんなで楽しめる「NEO酒場」をご紹介！

都心からのアクセスがいい東急東横線は、Ray世代が多い若者の街！今回は、中目黒のエンタメ感覚で楽しめる「NEO酒場」を2つご紹介します。店内も料理もビジュ映え確実な空間で飲んでいたら、素敵な出会いがあるかも？ぜひチェックしてね♡

東急東横線は“映え〜なNEO酒場”が目白押し♡ ストリートなカルチャーが光る東急東横線は、お店のデザインも店員さんの雰囲気だってにぎやか。 みんなでワイワイ飲んで食べた後は、クラブなどの夜遊びスポットに繰り出すのも◎。

中目黒

Check! 居酒屋FUNFAN アジアの屋台をテーマにした終電後も楽しめるオトナ空間 ネオンが光る、感度高めなムード空間。ドリンクは、ショーケースから自分で取るスタイルで「どれにしようかな？」と選ぶ時間も楽しい♡ 20代の店員がセレクトした90年代音楽のBGMがエモく、まさに味・香り・音・視覚まで、五感で楽しめる居酒屋。 グラフィックアーティストが手がけたおしゃれな店内 ピンクのショーケースから、好きなお酒をPICK UP！ イケメン店長のイチオシはハブ酒！ 看板メニューはいくらたっぷりのチャーハン！ 住：東京都目黒区青葉台1-28-11 ブルックスビル 2F

☎︎：090-7218-2021

営：月〜木 18:00〜翌1:00、金・祝前日 18:00〜翌3:00、土 17:00〜翌3:30、日祝 17:00〜翌1:00

休：不定休

Instagram：@funfan_nakameguro

Check! 焼鳥酒場 本田商店 中目黒店 中目で焼き鳥を楽しむならココ！和モダンなおしゃれ酒場 浮世絵や真っ赤なネオンなど、まるで近未来！？なエンタメ満載の店内。 フルーツたっぷりのオリジナルサワーは店内と一緒に思わず写真を撮りたくなること間違いなし！イチオシの焼き鳥は、とにかくジューシーでコスパも◎。 お店の中心に構える大円卓カウンター席 ビジュ◎で映え確実なオリジナルサワー 住：東京都目黒区東山1-5-11 ドミールフジ1階

☎︎：03-6712-2880

営：17:00〜23:00

休：無休（臨時休業あり）

Instagram：@hondashoten_nakameguro 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈