義母からの「出生前診断しなさい」LINE攻撃後に家を出た44歳妻はどこにいる？48歳夫が現実を知り下した決断

「妊娠や出産に関する周囲の行動で、女性の心を深く傷つけ、浮気や離婚につながることもあります。いま出生前診断で安易に結果だけ出す機関もあり、母親などのプレッシャーでそういうサポートのない機関に依頼してしまう人もいるようです。しかし安易な検査はサポートもカウンセリングもなくとても危険ですし、そういうことを外部から口出すこと自体がメンタルヘルスの観点からもやめたほうがいいと思います」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのもとに相談にきたのは48歳の教員・圭介さん（仮名）。44歳で政府外郭団体の職員として働く妻が家をでて連絡が取れなくなっているという。妻が家を出たきっかけは3ヵ月前に妻が妊娠検査薬で陽性になったことだった。子供が欲しいとひそかに思っていた二人にとって素晴らしいニュースのはずだったのだが……。

圭介さん母の「介入」

圭介さん夫妻は、3年前に結婚相談所で出会い、すぐに結婚します。圭介さんは、一緒に生きる相手を求めて登録していたので、条件を「大卒で定職がある40歳以上の女性」と限定。出会いから半年で結婚します。

新居は横浜市内にある圭介さんの実家が所有するマンションでした。圭介さんの実家はマンションの1階にあり、新居は5階。妻は「お義母さんに監視されている気がする」と言いながらも、家賃不要で水道光熱費は圭介さんが負担。経済的な負担が軽い結婚生活を送っていました。

誠実な生活の圭介さんと妻は穏やかな生活を過ごしていましたが、数ヵ月前に妻は妊娠に気づきます。2人は「子供ができたらいいけれど、不妊治療はしない」という考え方でしたが、いざ授かると嬉しくなり圭介さんは母にそのことを話してしまいます。

すると、母は「高齢出産は障害のリスクが高くなる」と、毎日のように妻と圭介さんに「出生前検査をしろ」とLINE。妻は「生まれてもいないのに、何を言っているの？」と怒り、母のLINEをブロック。

圭介さんは母の不安を受け止め続けるうちに、不安に駆られた圭介さんは、妊娠9週の妻を強引に検査に連れ出そうとします。すると妻から「結果が陽性なら、圭介は私をどうサポートしてくれるの？ で、産むの？ 中絶しろって言うの？」と言われ、何も考えていなかったことや妻の気持ちに寄り添っていなかった浅はかさに気づきます。そしてその翌週、妻は流産。その1ヵ月後に家を出てしまい、3日目に私たちのところに相談に来ました。圭介さんにDV男性特有の性質がないこともあり、私たちは調査に入ることにしました。

倹約家の妻がいる可能性が高いのは…

まずは、圭介さんから、妻の滞在先候補を聞き出すことから始めました。妻は旅行が嫌いで倹約家。ホテルなどに滞在することが考えられないからです。

候補は住所がわかっている実家と、妻の大学時代の女性友人宅の2カ所です。友人宅は圭介さんも一度行ったことがあり、場所の特定はできています。

「妻が結婚する前に使っていた冷蔵庫とソファをお届けしたので覚えています。妻が結婚した時、友人は離婚したばかりでした。妻に『圭介さんとケンカしたらうちに家出しにおいで』と言っていて、妻は『そんなことにならないよ』と笑ってくれたのに……」

圭介さんに家の特徴を聞き込むと、マンション名は忘れていたものの、階数は覚えていました。さらに友人宅の近くにあるコンビニや喫茶店の特徴、公園にある遊具をかなり詳細に覚えており驚きました。

「僕はシャッター記憶というか、いろんなものを細かく覚えてしまうんです。以前付き合った女性たちは、これを気持ち悪がられて、フラれてしまった。妻は僕のこういうところを『すごい』と褒めてくれたんです」

調査の目的は、妻の無事を確認すること。妻は1ヵ月間休職をしています。圭介さんは「無事を確認したら、そのまま連絡はせず、気持ちが変わったらまた戻ってきてほしいと思っています。それに、もしお知らせした場所にいるのであれば、調査をしなくても僕が行くことのできる場所ですから、様子を見ます。妻は干渉されることを嫌うこともあって」と話していました。

圭介さんに「実家と友人宅と、どちらの可能性が高いでしょうか」と聞くと「実家は離婚した妹が娘を連れて出戻っています。なので友人宅にいると思います」と即答したので、まずは都内のマンションに張り込みます。

友人は「一人分の食材」のみ

苗字も部屋番号もわかりませんでしたが、外階段で1フロアに6部屋しかない築30年のマンションだから、すぐにどの部屋かわかりました。友人らしき人を特定し、圭介さんに写真を送ると「この人です！」と即答。

友人は8時に出勤し、20時に帰宅しましたが、その間、全く部屋の動きはなし。友人のエコバッグには1人分らしき食べ物しか入っておらず、ここに妻がいる可能性は薄いです。翌日からは実家に張り込むことに。

朝から妻の実家に向かいます。比較的大きな一戸建てで、妹親子と妻くらいは余裕で住むことができそうです。朝8時30分に妻が出てきました。妻は写真で見るよりも若々しく、髪の内側を緑色に染め、ショッキングピンクのマフラーを巻いています。使い古したダウンにデニム姿でしたが、整った顔立ちの妻にそのファッションはとても似合う。

玄関先で妻が待っていると、4歳くらいの女の子が出てきて、保育園に送っています。妻は姪の面倒を見ているのでしょう。

保育園に送ると帰宅し、17時30分に姪を迎えに行き、その日の調査は終了。圭介さんが「妻は倹約家」と言っていたとおり、コンビニやスーパーにも寄らず、まっすぐ帰宅して無駄なお金を使っていません。

以上を圭介さんに報告すると「妻が実家にいて安心しましたが、妻の変わりっぷりが信じられない。実は、妻は付き合っている男に自分を合わせるところがあります。自分からこんな格好をするとは考えられない。こうして写真を見ると少し前から服の感じが変わっていたかもしれない」と言います。

それまでの妻は、圭介さんが好む、清楚な雰囲気の服を好んでいたそうです。

「流産して、“自分のやりたいことをやろう”と吹っ切ったと思いたいですが、そうとも思えない。これは本当に怖いのですが妻に別の男性がいないか、調べてもらえませんか？」

老舗ライブハウスで一緒にいたのは…

そこで、妻世代の多くの人が恋人に会う、金曜日と土曜日に調査することにしました。金曜日の17時から張り込んでいると、妻が17時30分に姪を保育園に迎えに行き、帰宅。19時に家から出てきて、都心に向かう電車に乗ります。そして、老舗のライブハウスに入って行きました。この日はかつて人気を博したバンドのライブのようです。

大勢のお客さんがいましたが、明らかに場違いな雰囲気の私たちは外で待機。妻は21時30分にスーツにダウンジャケットを着た男性と2人で出てきて、近くのファミレスでビールを飲み始めます。

「ゴム買ってたけど、私はしないからね」

話を聞いていると、妻と男性は学生時代に同じバンドが好きで、何度かライブに行ったことがあり、半年前に偶然再会。その後、何度かライブに行く仲になっている様子。男性は独身のようで、明らかに妻に好意を寄せていますが、肉体関係はないようです。

妻はそんな男性の様子を楽しんでいるようにも見えました。妻は男性と話しながらビールを飲んでいるうちに、どんどん妖艶になっていき、足で男性のふくらはぎを突いたりして、男性がドギマギするのを見ていました。

23時を過ぎると男性が「終電やばいよ」と妻に言い、5000円ほど支払って、店を出ます。妻は「帰ろう」と2人で電車に乗ると、男性が妻の手を握り、「うちで飲み直す？」と言い、次の駅で下車。スーパーでビールやお茶、チーズを購入し、さらにコンビニに寄りコンドームを買い、新しいマンションに入って行きました。道すがら男性に「ゴム買ってたけど、私はしないからね」話しながら、男性の手を握っていましたので、本当のところは分かりません。このマンションはセキュリティが完璧で、私たちが入ることはできません。

男性宅に泊まり、2人は翌朝11時に出てきました。男性は妻にベタ惚れといった雰囲気で、駅に向かう道すがら、妻にキスをしていました。妻はそのまま実家に帰宅して、調査は終了。

「身から出た錆なのかな」

圭介さんが調査報告書を見ると、手が震え出して、「あーあぁ」と悲観的なため息をついていました。「離婚になるのかな。嫌だな。そんなのは。浮気も許せないけど、本当に嫌だ。これが身から出た錆なのかな。僕はどうすれば良かったのか」と泣いています。

その後、夫婦関係改善のカウンセリングの依頼を受け、圭介さんの「妻に帰ってきてほしいけど、許せないかもしれない」という葛藤を伺いつつ、最終的にはどうなりたいのか、結論を出すまで伴走しました。圭介さんは「妻は浮気をしたかもしれないけれど、僕には妻しかいない。帰ってきてほしい」と決意を固めます。

そこで、妻の家出から15日目に、妻の実家に菓子折りを持って詫びに行きます。妻も滝のような汗を流しつつ、涙を流して詫びる圭介さんに心を動かされたのでしょう。浮気をしている後ろめたさもあったのか、圭介さんの謝罪を受け入れ、家に帰ってきたそうです。

圭介さんは「妻は調査の時の写真よりちょっと地味になっていました。でも帰ってきてくれて良かった。これからは妻を最優先して生きていきます」と話していました。妻と男性の間に何があったか本人しかわかりませんが、圭介さんは、親しい男友達の家に泊まっただけという理解にとどめ、その先は考えないことにしたそうです。

すべての妊娠は奇跡です。圭太さんも、妻が妊娠をしたからこそ「もし妻が妊娠したらどうするか」「もし妊娠している子になにかあったら自分はどうするか」「妻を大切にするということは何か」を心の底から考えることができたのです。流産という結果は気の毒なことですが、夫婦の絆を強めることにつながったし、妻のおなかに着床した子の導きともいえるかもしれません。圭介さんのお母さんも、自分が妻を追い詰めてしまったことに反省しているそうです。圭介さんの母が「良かれと思って」やったことでも、繊細な夫婦の問題に介入する権利はないのだと理解をしたことを祈ります。

妊娠する、しない。妊娠したら出生前診断をする、しない。そしてその結果をどのように受け止め、どんな決断をするのか。すべては「命」がかかわるとても大きなものです。だからこそ、当事者本人たちが決断することを周囲は妨害してはならないのでしょう。

しかも、出生前診断はさらに大きな決断を必要とする可能性があることです。2026年2月より、胎児の病気を調べる新型出生前検査（NIPT）で、慈恵医大ほか日本医学会が認めた全国11の医療機関が、胎児の全ての染色体を調べる臨床研究を始めると報道されました。これも、「認証を受けないままにカウンセリングなどのケアをせずに“結果だけ出す”」医療機関が少なくないことも背景にあるでしょう。お金儲けのために検査キットのように診断をするような医療機関での受診はとても危険です。

妊娠・出産に関して、周囲が何かを強制したりすることが本人たちにどれだけ大きな影響を与えるか、改めて感じる調査となりました。

調査料金は45万円（経費別）です。

