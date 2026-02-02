きのう告示された滑川市長選挙は、現職の水野達夫市長が、無投票で2回目の当選を果たしました。公共施設や公共交通のあり方など、2期目の課題について聞きました。



水野市長

「この4年間まいた種を、少しでも大きな花を咲かせたい、そんな思いであります」



水野さんは62歳。前回2022年の市長選挙は、当時の現職との一騎打ちを制して初当選しました。「政争の街」といわれる滑川市ですが、今回は20年ぶりに無投票となりました。





水野市長「無投票は私に対する評価ではないと思っています。それでもやはり、一定程度、私の市政運営にご理解が得られた結果だとも受け止めております」水野市長は2期目の課題として、解体が進む海洋深層水施設「タラソピア」の跡地利用を含む、ベイエリアの活用のほか、老朽化が進む市の庁舎や、市民会館大ホールなど、公共施設のあり方に道筋をつけたいとしています。水野市長「（公共施設を）どうやって、まずはスクラップしながら、スクラップアンドビルドで、いくつか廃止をしながら、最終的には統合した新たな施設を考える時期だと思います」一方、赤字となっている富山地方鉄道の本線は、新年度は運行が継続されますが、その先は、あいの風とやま鉄道との並行区間である、滑川-新魚津間をどうするのかが議論の焦点となっています。水野市長「（県東部には）キャニオンルートという観光の目玉もできましたので、県が主体となって、関係自治体との意見の擦り合わせも含めてやっていきたいと思います。それぞれ、首長の思いはそれぞれあると思いますので。この県東部の鉄道網を、どうしていくのか考えたいというふうに思ってます」水野市長の新たな任期は、今月23日から4年間です。