おいしそうな豚汁ですね。富山大学の食堂では、きょうから、豚汁を通常の半額以下の1杯50円で提供しています。その狙いとは、長岡記者がお伝えします。



長岡慧記者

「学生たちが次々に注文しているのは豚汁です。こちらの食堂ではきょうから期間限定50円で提供されています」



具だくさんで栄養たっぷりの食堂の人気メニュー、豚汁。



食品の価格高騰が続いている中、富山大学は、学生の懐と健康をサポートしようと、通常は132円の豚汁をきょうから期間限定で50円で提供しています。





次々と注文する学生たち。温かい豚汁を食べての感想は。「豚汁、学食の中で一番うまいです。ずっと50円にしてほしいです」「おいしかったです。寒い日が続いているので豚汁で温まっています。安くしてもらって、学生にとってはすごくありがたいなって思います」「いま物価高だし、一人暮らしなので、なかなか自炊とかもできないから、こんなに具がたくさんあるのは、50円で食べられるのはすごくうれしいです」50円での提供は、富山大学の施設の命名権、ネーミングライツ事業による資金を活用することで実現しました。学生支援課 谷村英一課長「物価高の影響を受けている学生の、少しでも支援になればと思いまして、実施・計画いたしました。元気に寒い冬を乗り切って、学生生活を楽しんでいってほしいなと思っています」50円の豚汁は、今月6日までの期間限定で、富山大学3つのキャンパスの食堂で提供しています。