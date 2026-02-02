広大な荷台を確保しつつ全長を短縮

トヨタ正規ディーラーであり、4WDカスタマイズ専門店の「RV−PARK」を手掛ける群馬トヨタグループ（GTG）が、2026年1月9日から11日にかけて開催された東京オートサロン2026の会場で、トヨタ「ハイラックスチャンプ」のカスタマイズモデルを披露しました。

このハイラックスチャンプは、ピックアップトラック「ハイラックス」シリーズのエントリーモデルとして2023年11月にタイで発売されたクルマです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「ハイラックスチャンプ」カスタム車両です！ 画像で見る（30枚以上）

低価格と高いカスタマイズ性を重視した設計が大きな魅力で、特に荷台部分は架装がしやすいよう工夫されています。タイヤハウスなどの突起物がない完全なフラットデッキとなっている点も、荷台を最大限に活用できる重要なポイントです。

GTGによって展示された車両は、かつて日本国内で活躍したビジネス仕様のハイラックスをイメージした、クラシカルなデザインが特徴の“社用車”仕様です。カスタマイズは限定的で、昔の商用車に見られたルーフ上のウィンカーや、マッドタイヤを装着したアルミホイールといった、雰囲気を高めるパーツが選ばれています。

GTGは東京オートサロン2024でもハイラックスチャンプを展示しましたが、今回披露された仕様は2025年秋にタイで追加されたばかりの「スーパーショートホイールベース（SUPER SWB）」仕様です。

ハイラックスチャンプには元々、全長5300mmの「ロングホイールベース（LWB）」と4970mmの「ショートホイールベース（SWB）」が存在しましたが、積載性が高い反面、日本の道路事情では取り回しに気を遣うサイズでした。しかし、この新しいSUPER SWB仕様の全長は4520mmまで短縮され、機動性が大幅に向上しています。GTGは、このモデルを“日本で最も使いやすそうなハイラックスチャンプ”として展示しました。

このSUPER SWBの登場には、日本でも大きな話題となっている新SUV「ランドクルーザーFJ」が深く関わっています。2026年央頃の発売が予定されているランドクルーザーFJは、このハイラックスチャンプの最も短いホイールベースのフレームを共用しています。そのため、SUPER SWBの全長はランドクルーザーFJの4575mmと非常に近い数値になっています。

ハイラックスチャンプのホイールベースの違いは、荷台の長さにのみ影響します。LWBが2647mm、SWBが2312mmであるのに対し、SUPER SWBは1867mmです。短くはなっていますが、現行ハイラックス（ダブルキャブ）の荷台長1520mmよりは長く、軽トラックであるダイハツ「ハイゼット」の1940mmに迫る実用的なサイズを確保している点は注目すべきでしょう。

今後の日本での販売予定についてGTGに尋ねたところ、残念ながら現状のタイ仕様のままでは日本での登録ができず、並行輸入による販売計画はないとのことでした。展示されているクルマも、トヨタ自動車から借り受けたものであると明かしています。

しかし、同社には顧客からハイラックスチャンプに関する問い合わせが既に寄せられているそうです。GTGは、今回の東京オートサロンで集まった来場者の声をトヨタ自動車の担当者へ届け、日本導入を検討してもらうための材料にしたいと強い意欲を見せています。ハイラックスチャンプの国内登場を望むユーザーの声が、将来のラインナップ入りを後押しする鍵となるかもしれません。

同モデルに対し、ネット上やSNでは、従来のハイラックス（全長5.3m）は大きすぎると感じていた層から、「全長4.5mなら街乗りや狭い現場でも使える」「軽トラと普通ピックアップの中間として理想的」という意見や、荷台がフラットで架装しやすい設計に対し、「自分好みのキャンピングカーや作業車を作りたい」というDIY意欲を刺激された人の声が目立ちました。

一方で「タイ仕様のままでは日本の衝突安全基準を通らないのでは？」「日本仕様にすると結局高くなりそう」という冷静な分析や、実用特化ゆえに「内装がプラスチック全開で長距離はきつそう」といった、商用車特有の割り切りに対する懸念も見られました。