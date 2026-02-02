＜義妹、同居からの誘拐！？＞無責任な義妹へ義母が説教「子ども作るんじゃないよ」【第10話まんが】
私はチグサ。夫の妹・サナちゃんとジュンセイさんの結婚式で、無事に私たち家族の愛犬モモコを取り戻すことができました。結婚式の慌ただしさにまぎれて、娘のユイカがモモコを保護。ジュンセイさんの姉・ミチルさんが予約してくれていたペットホテルにモモコを預けることができたのです。ジュンセイさんのお父さんは、参列者の前でモモコが私たちの犬であることを明言してくれました。
自宅に戻って以降、モモコの管理は厳重になりました。その後、チワワのミカンはサナちゃんの家で過ごすようになりました。しかし……。
サナちゃんは毎週末ミカンを連れて、わが家へ戻ってきています。ミカンはジュンセイさんになつかないのだとか……。
義父は「もう結婚して一人前になったんだから、親に頼らずミカンを幸せにしてあげなさい……」と、言いました。そして、今まで甘やかしてばかりだったことを反省し、自分には口を挟むことはできないと、はっきりとした態度で伝えたのです。
私たち家族は、二世帯でもプライバシーを守り、お互いを気づかい、平穏に暮らしていました。
けれども人がひとり増えただけで、トラブルは起こるんですね。
今となっては、サナちゃんを受け入れるべきではなかったと、私も義母も反省しています。
ジュンセイさんもサナちゃんも、だいぶ常識に欠けているようですから、これからも心配ではありますが、私には関係のないこと。
今はモモコが戻ってきた幸せをかみしめたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
