くるりが、2月11日にリリースする15枚目のオリジナルアルバム『儚くも美しき12の変奏』をDolby Atmosによる空間オーディオ配信する。

（関連：YUKI、くるり、SKY-HI、Hi-STANDARD、ILLIT、Saucy Dog……注目新譜6作をレビュー）

Apple MusicとAmazon Music Unlimitedでは、Dolby Atmos対応機器にて臨場感あふれるサウンドでアルバムを聴くことができる。

また、本日2月2日21時から放送されるくるりのレギュラー番組『FLAG RADIO』（α-STATION）にて、アルバムリード曲である「金星」がラジオ初オンエアされることが決定。先日終了した全国14都市ツアー『くるりツアー25/26 ～夢のさいはて～』でもいち早く披露されていた同楽曲は、日本の四季の移ろいが目の前に広がり、季節の匂いも感じ取れるような繊細な歌詞のミッドバラードとなっている。

なお、定期開催されているStationheadでのリスニングパーティ『くるりのすてへ』は、15枚目のアルバムリリースに向けて、これまでリリースした14枚のオリジナルアルバムを振り返る連続配信を明日2月3日から開催。くるりの30年を辿れる配信となる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）