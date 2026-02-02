ラグビー元日本代表で、リーグワン2部の九州電力キューデンヴォルテクスに所属するWTB山田章仁（40）が1日、北九州市の大谷球場で無料のラグビー教室を開いた。

応募で集まった同市内の小学生50人が参加。指導のサポートとして同市の北筑高ラグビー部と小倉工高ラグビー部の部員も一緒にタックルやパス、ボールキャリーといった基礎プレーを児童へ丁寧に伝えた。

参加した熊西小5年の武内翔君は「ラグビーボールを触るのは初めてで最初は扱いにくかったけど、パスがうまくいって楽しかった。もう一度、やってみたい」と充実した表情を浮かべた。子どもたちと一緒に汗を流した山田は「地元でこういう教室ができることがうれしい。高校生の指導も良かったし、みんな元気で素晴らしかった。これからもタイミングを見て続けていきたい」と話していた。

今回のラグビー教室は山田自身がチャリティーイベントとして続けている「Reach Out Rugby」で14回目。北九建協ネットグループ、崇建、丸幸設備工業、杉本電設、秋本工業、萬建工の協賛で行われた。今後も協賛企業を募集している。