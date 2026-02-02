モスバーガー監修の『テリヤキバーガー風味のおかき』が2/2からセブンイレブンで先行発売！ そのお味はまるでサクサク食感のテリヤキバーガー

53年続く“元祖”テリヤキの魂が「おかき」に！ モス×三真の禁断コラボが150円で実現

1973年、日本のハンバーガーチェーンとして初めて「テリヤキバーガー」を世に送り出したモスバーガー。

その半世紀以上にわたって愛され続ける伝統の味を、なんと「おかき」で再現するという驚きのプロジェクトが始動しました。

今回タッグを組んだのは、濃厚なマヨネーズ感で中毒者続出の『ラッキーマヨネーズおかき』で知られる株式会社三真。

開発の核となったのは、あの甘辛く香ばしいテリヤキソースの再現性です。サクサクの食感にソースのコクをぎゅっと閉じ込め、ラッキーマヨネーズ特有のまろやかさと合わせることで、一口目から「あ、テリヤキバーガーだ！」と直感させるクオリティに仕上げました。

2026年2月2日からセブンイレブンで先行発売、価格は150円（税抜）。

モス店舗では手に入らない、今だけの特別な“サクサクなテリヤキ”を体験してください。

（以下、プレスリリースより）

「テリヤキバーガー」の味わいがおかきで楽しめる！モスバーガー監修「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、株式会社三真（代表取締役社長：加藤 久幸、本社：東京都江戸川区）とのコラボレーション商品「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」を、2026年2月2日（月）から全国のセブンイレブンで順次先行販売いたします。

また、同年4月6日（月）より、全国のスーパー・ドラッグストアなどの小売店で順次販売を開始いたします。

「テリヤキバーガー」は、当社が1973年に日本のチェーン店として初めて販売を開始し、以来53年間愛され続けている人気商品です。

テリヤキソースをパティに絡め、シャキシャキのレタス、ハーフマヨネーズタイプを合わせた、和風バーガーの“元祖”です。

「ラッキーマヨネーズおかき」は、株式会社三真が販売する、マヨネーズ風味のおかきです。コラボレーション商品は「テリヤキバーガー」をイメージし、甘辛いテリヤキソースのコクと香ばしさを、サクサク食感のおかきにぎゅっと閉じ込めました。

ラッキーマヨネーズのまろやかなコクと合わさり、一口食べるとまるでサクサクな食感のテリヤキバーガーのような満足感をお楽しみいただけます。

※モスバーガーの商品にはラッキーマヨネーズを使用していません。

＜新商品概要＞ ■商品名：「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」

■メーカー希望小売価格：150円（税抜）

■内容量：30g

■販売日・店舗：2026年2月2日（月）〜 全国のセブンイレブンで順次発売 4月6日（月）〜 全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストア等 ※モスバーガー店舗での販売は予定しておりません。

