投開票まで1週間を切った衆議院選挙。週末から各党の党首たちが続々と広島入り。広島3区の「ラストサンデー」を追いかけました。



■「拍手」



2月2日、公示後初めて広島入りした、中道改革連合の野田佳彦共同代表。出迎えたのは、公明党の前代表・斉藤鉄夫共同代表が地盤としてきた、広島3区の支援者たちです。立憲民主党出身の比例前職・東克哉候補の応援に駆け付けました。





■中道・野田共同代表「（斉藤共同代表とは）『てっちゃん』と『よっちゃん』 のコンビになりました。」■支援者「よっちゃ～ん！」■野田共同代表「ありがとうございます。きのうの敵がきょうの友にならないと、中道のうねりはつくっていくことができないんです。その象徴的な選挙区がこの3区ではありませんか。きのうの敵がきょうの友になったときに、日本の政治が大きく変わると私は確信しています。」自民党の候補と激しく競り合う広島3区。東候補は1日、安佐南区の大型商業施設前でマイクを握りました。訴えたのは、子育て・少子化対策の推進や経済対策。そして、自民党への強い対決姿勢でした。■中道・比例前職 東克哉候補「いま一番大事なのは私たちの暮らしです。生活者ファーストの政治を取り戻さないと、絶対に自民党の勝手な政治にまた帰ってくる。だから中道改革連合に力を貸してほしい。東克哉に力を貸してほしいんです！」■支援者「うちの娘も午年。」■自民・比例前職 石橋林太郎候補「ありがとうございます。頑張るよ、午年じゃけえね。馬車馬するけ。」一方、ここまでの情勢でわずかにリードするのが、自民党の比例前職・石橋林太郎候補。午年生まれの年男です。1日に安芸高田市で行われた個人演説会には、およそ200人の支援者が集結。長らく党の税制調査会長を務めた宮沢洋一氏も駆け付けました。■自民・宮沢洋一参院議員「いい風がいま自民党に吹きつつあります。しかし、この3区においては大きな大きなギャップがあり、なんとしてでも、この3区で久しぶりに自民党の衆議院議員を生み出したい。」選挙買収事件の影響で、2021年以来公明党に譲ってきた議席を取り戻すことは、党の至上命題です。■自民・比例前職 石橋林太郎候補「自民党が勝つのか、それとも新しい政党が中道改革連合が勝つのか、そういった戦いであります。食料にしても、エネルギーにし ても、経済にしても、防衛にしても、安全保障、外交、国の守りをしっかりと高めていくこと。これができるのは自由民主党だけであります。」■参政・神谷宗幣代表「国民一人一人が国家なんですよ。一心同体なんですよ、分身なんですよ、我々は。」2025年の参院選で躍進した参政党。先週金曜、広島入りした神谷代表の演説には、多くの観衆やメディアが集まりました。広島3区に挑んでいるのは、国政初挑戦の新人・田中淳子候補。自民・中道の二大政党に立ち向かいます。■参政・新人 田中淳子候補「絶対にやりたいのは減税と積極財政です。消費税率を段階的に下げる、そして最終的にはなくしていきたいと我々参政党は思っております。」■共産・田村智子委員長「許せん、許せんの思い、もっと言ってください。」共産党も先週金曜、田村委員長が広島に入りました。新人の高松史子候補は、消費税を一律5％に引き下げることや、政治とカネの問題の根絶などを訴えます。■共産・高松史子候補「広島3区のここから、金権腐敗政治の芽を絶っていきましょう。」さらに、無所属新人の玉田憲勲候補は、各党が公約に掲げる消費税減税などに異を唱えます。それぞれの候補者たちが激しい火花を散らす広島3区。投開票は2月8日です。2026年2月2日 放送