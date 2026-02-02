これからの気象情報です。

3日(火)は、次第に雪がやんで日のさすところもありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雪・ナダレ・着雪注意報、また下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が出ています。



◆2月3日(火)天気

・上越地方

朝のうちは平地も含めて雪が強まり、積雪が増えるでしょう。

その後も昼ごろまでは雪が降りますが、午後は次第にやむ見込みです。



・中越地方

午前中は山沿いを中心に雪が降りますが、午後は日のさすところもありそうです。

雪解けによるナダレや落雪に十分注意ください。



・長岡市と三条市周辺

2日(月)夜間も降雪が強まるところがあります。

3日(火)朝には新たに雪が積もっているでしょう。

一方、日中は雪がやむ見込みです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝は所々で雪が降りますが、昼ごろからは青空の見えるところもあるでしょう。

ただ、日中も気温はあまり上がらないため万全の防寒が必要です。



・下越：村上市から聖籠町

2日(月)夜から3日(火)朝までは雪が降りやすいでしょう。

カミナリを伴うところもあるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意ください。



◆風と波

各地で西よりの風がやや強いでしょう。

波の高さは、上・中越で最大2m、下越・佐渡ではじめ2.5mの予想です。



◆週間予報

4日(水)は所々で晴れ間が出て、日中は3月上旬並みの気温になるでしょう。

5日(木)は、山沿いも含めて雪ではなく雨が降りそうです。

一方、6日(金)からは強烈な寒気が流れ込み、土日は平地も含めて大雪になる可能性があります。



3日(火)は次第に雪がやむ見込みです。除雪作業をする場合は、事故にはくれぐれもご注意ください。