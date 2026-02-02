3日は午後から次第に雪がやむ見込み、気温は上がらず防寒対策は万全に【これからの天気(2月2日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
3日(火)は、次第に雪がやんで日のさすところもありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雪・ナダレ・着雪注意報、また下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が出ています。
◆2月3日(火)天気
・上越地方
朝のうちは平地も含めて雪が強まり、積雪が増えるでしょう。
その後も昼ごろまでは雪が降りますが、午後は次第にやむ見込みです。
・中越地方
午前中は山沿いを中心に雪が降りますが、午後は日のさすところもありそうです。
雪解けによるナダレや落雪に十分注意ください。
・長岡市と三条市周辺
2日(月)夜間も降雪が強まるところがあります。
3日(火)朝には新たに雪が積もっているでしょう。
一方、日中は雪がやむ見込みです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は所々で雪が降りますが、昼ごろからは青空の見えるところもあるでしょう。
ただ、日中も気温はあまり上がらないため万全の防寒が必要です。
・下越：村上市から聖籠町
2日(月)夜から3日(火)朝までは雪が降りやすいでしょう。
カミナリを伴うところもあるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意ください。
◆風と波
各地で西よりの風がやや強いでしょう。
波の高さは、上・中越で最大2m、下越・佐渡ではじめ2.5mの予想です。
◆週間予報
4日(水)は所々で晴れ間が出て、日中は3月上旬並みの気温になるでしょう。
5日(木)は、山沿いも含めて雪ではなく雨が降りそうです。
一方、6日(金)からは強烈な寒気が流れ込み、土日は平地も含めて大雪になる可能性があります。
3日(火)は次第に雪がやむ見込みです。除雪作業をする場合は、事故にはくれぐれもご注意ください。
