（森）特集は、2月14日のバレンタインについての話題です。

（井上）広島市の百貨店が、世界的なパティシエとコラボして限定チョコレートを作りました。取り入れたのは、広島の日本酒です。

　広島市中区の福屋八丁堀本店で1月31日から始まった「ショコラショー」。有名パティシエが手がけるおよそ50の人気ブランドが並びます。

■会社員・20代
「8千円ぐらい自分に使っちゃって。気にしないで買っちゃってます。」

　注目は世界的パティシエ、辻󠄀口博啓シェフとコラボした、福屋限定のチョコレートです。辻󠄀口シェフとのコラボは今回で8回目。2025年はシャインマスカットを用いるなど、さまざまなジャンルの広島県産食材との組み合わせが注目を集めています。

　チョコレート作りが始まったのは25年9月。辻󠄀口シェフが東広島市安芸津町を訪れました。

■「はじめまして、今田でございます。よろしくお願いいたします。」

「今田酒造本店」杜氏の今田美穂さんです。今回コラボするのは、今や世界も注目する日本酒です。

　1868年創業の「今田酒造本店」。軟水を活かした酒造りが発展した安芸津の地で、伝統を受け継いでいます。代表する酒は「富久長」です。

■辻󠄀口シェフ×今田さん
「あれで蒸すんですか？」
「そうです。あれで大体600キロから700キロくらい蒸せる。」
「蒸してここから流してくる？」
「そうですそうです。」

　日本酒がどのようにして作られるのか、今田さんから直接説明を受けます。

　今回用意された日本酒は3種類。個性が異なる酒を飲み比べて、チョコレートのイメージを膨らませます。中でも、辻󠄀口シェフの口に合ったのが、純米酒の「海風土」です。

■辻󠄀口シェフ×今田さん
「あぁ、なんかこれ本当に酸味が…」
「牡蠣と合う。」
「ありがとうございます。イメージできます？」
「レモンの酸味というか口の中で広がるというか。」

■辻󠄀口シェフ
「めちゃくちゃ面白いですね。最古のお米を使うとか、風土を大事にしていたりとか。僕の場合は酸がほしいので、これは面白いなと。どれもおいしいんですけど、チョコレートにするならこういう特徴のある海風土。」

　チョコレート作りに使う日本酒は「海風土」に決まりました。辻󠄀口シェフは、安芸津の自然や歴史に触れることで、チョコレートのイメージが一層深まったようです。

■辻󠄀口シェフ
「街自体が柑橘の町でもあるし、酸味をおびた日本酒。そういうものが僕の中で、どんな素材を使おうか、何となく頭の中に浮かびましたね。」

　素材を提供した今田さんは…

■今田さん
「面白いチョコレートを作っていただけるんじゃないかと楽しみにしています。予想というか、こう来るんだ！そういうのが楽しみですね。」

■辻󠄀口シェフ×今田さん
「どうもどうも、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。」

　この日は完成したチョコレートの試食会が開かれました。そのチョコレートがこちら。こだわりは「海風土」の酸味や塩味を引き立たせた味わいです。

■辻󠄀口シェフ
「いろんなものを入れるんじゃなくて、シンプルにホワイトチョコレートと合わせた方が海風土の良さを壊さなくていいのかな。お酒ができる工程の中で生まれた優しさみたいなものを表現できたらな。「海風土」だけで作るというのがテーマで。」

　今田さんが試食。果たして、そのお味は…？

■今田さん
「ものすごく繊細でなめらかで、優しい感じ。口の中がふわーっと、ふわーっと広がっていく。より柔らかく感じる。」

　満足いく出来に仕上がりました。

■辻󠄀口シェフ
「僕自身がイメージする海風土の良さを感じてもらえたのかな、という感じはしました。」

「海風土」の酸味が調和し、口に含んだ瞬間潮風を感じさせるボンボンショコラ。販売初日からさっそく購入する人の姿も。

■夫婦
「辻󠄀口シェフがコラボされているっていうのも楽しみで。」
「日本酒はどんな感じになるんだろうと思って、試してみたいなと思って。」

　特別なチョコレートを楽しめるバレンタイン商戦。「ショコラショー」の会場は14日まで賑わいを見せそうです。

2026年2月2日　放送