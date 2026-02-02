鈴木福、ミャクミャクの人気に嫉妬 大歓声に「僕の時と大違いじゃないか！（笑）」
俳優の鈴木福、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが2日、都内で行われた「サイバーセキュリティ月間2026キックオフイベント」に登場した。ミャクミャクの人気ぶりに、鈴木が思わず嫉妬してしまう場面があった。
【全身ショット】カワイイ！仲良く笑顔をみせる鈴木福＆ミャクミャク
一般の観客も参加していた今日のイベント。先にステージに登場した鈴木は、会場を見渡すと「すごいミャクミャクグッズを持っている方が多くて（笑）。僕のグッズにミャクミャクのグッズをつけてくださっている方も…！」と笑顔を見せた。
そんな中、ミャクミャクが登場すると、観客から「わ〜〜!!」「かわいい〜！」など大歓声とともに拍手で迎えられ、鈴木の登場時より大きな盛り上がりを見せた。その後もキュートな動きを見せるたびに「キャー！」と黄色い歓声が飛び、鈴木が「すごい歓声…！僕の時と大違いじゃないか！（笑）」と大人気ぶりに思わずツッコミをしていた。
内閣官房 国家サイバー統括室（以下、NCO）は、2月1日〜3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」として、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動を集中的に実施。実施スタートに合わせて行われた同イベントでは、セキュリティについての関心を高め、理解を深めるためのクイズやトークを展開した。
