巨人・阿部慎之助監督（４６）は２日の宮崎春季キャンプで、一軍の全体練習やその後の居残り特打に熱視線を送った。

この日、宮崎春季キャンプ２日目を迎えた巨人。午後からの屋外フリー打撃では、新４番候補と言われている新加入のダルベックが初めて参加した。５６スイングで１３発の柵越えを披露し、周囲をどよめかせた。阿部監督は「力はありそうですけど、少しずつですよね」と語った。

全体練習終了後には、屋外球場で個人練習の時間に居残り特打が実施された。参加したのは中山礼都内野手（２３）、大城卓三捕手（３２）、そして坂本勇人内野手（３７）と丸佳浩外野手（３６）。坂本＆丸のベテラン勢は若手に負けじと快音を響かせていた。

プロ２０年目を迎える坂本のコンディションのよさに指揮官も「すごくいい状態でね。ここ数年にない、いい動きをしてると思います」と太鼓判を押した。

また、プロ１９年目の丸については「（坂本と）同じくね。すごくしっかり練習してきたんだなっていうのも見えますし、焦らずにね、少しずつ、まだまだ上げてってもらいたいなと思います」と期待を寄せた。

阿部監督がレギュラー白紙を明言してから「横一線」でスタートを切っている選手たち。ベテラン勢も負けていられない。