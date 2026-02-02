渡邊渚「染まれない自分がいた」幼少期から現実主義だった
【モデルプレス＝2026/02/02】渡邊渚が2日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。リアリストぶりが明らかになった。
【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
今回は、株式会社ART KNOT代表の塩野秀樹氏、株式会社Craft energy代表の勝⼭天⽃氏、エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社代表の中川晃太氏をゲストに迎え、トークを展開した。
この日、番組から「子どもの時は信じてたけど、飽くなき探求心でやった失敗」を聞かれた渡邊。幼少期は「なんでなんで精神」の持ち主だったと明かし、親を困らせることも多々あったという。ディズニーのキャラクターについては「ミッキーっていう存在を知ったのがだいぶ遅かったんですよ。私ずっと新潟の田舎に住んでいたから、ディズニーランドっていうものの存在を多分知らされずに生きてきてたんです」と前置きし、関東転居後にようやく訪れた“夢の国”デビューは小学6年生だったと説明。「みんな可愛いカチューシャをして、ドレスを着たりしているけれど、私は『何かわからないし、着ぐるみだし…』と思ってしまって。もう染まれない自分がいたんです」と苦笑しながら語った。
さらに、話題は国民的キャラクター・ガチャピンとの共演エピソードへ。共演時もそのリアリストぶりは健在だったようで、「ガチャピンとどう向き合ってきたか」という問いに対し、「向き合ってないです（笑）。『ガチャピンさん』という感じでした」と回答。「夏の暑い日もあれ（着ぐるみ）を着て、外でお天気をやっているんですよ。マジで尊敬する！」と、キャラクターとしての魅力よりも、その裏側のプロ意識に感銘を受けていたという斜め上の視点を明かした。
そんな渡邊は、幼い頃はファンタジーよりも現実の仕組みに興味があったそう。「お家で模型を作ったり、ロボット教室に行かせてもらっている時の方が楽しかったです。夢の国より、ロボット教室の方がワクワクしました」と、知的好奇心に溢れた子ども時代を振り返っていた。
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
