吉高由里子、人気女優のファンイベントに参加＆やりとり公開に反響相次ぐ「美女同士の友情胸熱」「2人の会話尊い」

吉高由里子、人気女優のファンイベントに参加＆やりとり公開に反響相次ぐ「美女同士の友情胸熱」「2人の会話尊い」