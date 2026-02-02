吉高由里子、人気女優のファンイベントに参加＆やりとり公開に反響相次ぐ「美女同士の友情胸熱」「2人の会話尊い」
【モデルプレス＝2026/02/02】女優の吉高由里子が2月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気女優のファンイベントに参加したことを報告した。
【写真】吉高由里子、人気女優のファンイベント参戦ショット
吉高は1月31日に東京・セルリアンタワー東急ホテルにて開催された女優の森カンナのファンイベント『今夜は渋谷で森カンナと』に参加した際のオフショットを投稿。「こっちが緊張してずーっと手が冷たかったし頭掴めとか聞いてて色々様子がおかしい空間だったけどなんだかすごく嬉しい時間だった クイズ負けたの普通に悔しかった 海と山の選択肢…笑」とイベントを満喫したことを明かしている。
すると森は吉高の投稿を引用する形で「感謝 可愛かったよね！！あなたは全問正解しないと！」とコメントしていた。
この投稿には「美女同士の友情胸熱」「2人の会話尊い」「緊張感が伝わる」「愛が深い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉高由里子、人気女優のファンイベント参戦ショット
◆吉高由里子、親友・森カンナのファンイベントへ
吉高は1月31日に東京・セルリアンタワー東急ホテルにて開催された女優の森カンナのファンイベント『今夜は渋谷で森カンナと』に参加した際のオフショットを投稿。「こっちが緊張してずーっと手が冷たかったし頭掴めとか聞いてて色々様子がおかしい空間だったけどなんだかすごく嬉しい時間だった クイズ負けたの普通に悔しかった 海と山の選択肢…笑」とイベントを満喫したことを明かしている。
すると森は吉高の投稿を引用する形で「感謝 可愛かったよね！！あなたは全問正解しないと！」とコメントしていた。
◆吉高由里子の投稿に反響
この投稿には「美女同士の友情胸熱」「2人の会話尊い」「緊張感が伝わる」「愛が深い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】