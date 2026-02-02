Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月2日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は首位を独走中のEX風林火山。今夜、プラスを作れれば＋1000ポイントの壁に＋1100ポイントの壁すら突破する。

【映像】EX風林火山、＋1100ポイント突破なるか！？

先週、ついに4ケタプラスの領域に足を踏み入れたEX風林火山。個人トップの永井孝典（最高位戦）の成績が輝くが、2位の内川幸太郎（連盟）も例年ならMVP争いをしていてもいい数字。内川ががっちりと2位を守るトップを取れば、＋1100ポイントの突破と同時に、今度は＋1200ポイントまで見えてくる。

【2月2日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人23位 ▲46.7

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）個人2位 ＋368.0

渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）個人31位 ▲155.2

BEAST X・鈴木大介（連盟）個人34位 ▲233.0

【1月30日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1090.8（88/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋368.8（90/120）

3位 BEAST X ＋310.2（90/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋184.9（90/120）

5位 TEAM雷電 ＋94.1（90/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲40.2（90/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲239.6（88/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲469.5（88/120）

9位 EARTH JETS ▲559.5（90/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲740.0（92/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

