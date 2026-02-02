（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）は2日、旧正月（春節、今年は今月17日）連休中の移動需要に備え、再び増発を決め、さらに64本増やすと発表した。乗車券の予約は5日午前0時から受け付ける。



台湾では、14日から22日までが旧正月に伴う9連休となる。春節連休に向けた同社の増発発表は1月9日と同20日に続き3回目。今月12日から23日までの12日間で、すでに計323本の増発が決まっている。



新たに発表された64本には、東部幹線と西部幹線の列車が6本ずつ含まれる。台鉄は、連休期間の全体の輸送力が平日の8％増となるとし、利用を呼びかけている。



台鉄によれば、12日から23日までの期間中、西部幹線で運行されるEMU3000型列車の自由席の販売が中止され、代わりに立ち席乗車券が1日200枚販売されるという。



（余暁涵／編集：荘麗玲）