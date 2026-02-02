シンガー・ソングライターのさだまさし（73）が1月29日、自身のInstagramを更新。東京ヤクルトスワローズの奥川恭伸（24）とのツーショット写真を公開した。

さだは、ヤクルトのファンクラブ名誉会員で、熱心なファンとして知られる。投稿された写真には、奥川の肩に手を置き、笑顔でカメラを見つめるさだの姿が写り「あと20年はエースでがんばってくれ！！」と、奥川へエールを送った。

さだは以前、自身のSNSでヤクルトの壮行会を開催したことを明かしており、今回の写真はその際に撮影されたものとみられる。さだの過去の投稿では奥川のほか、球界最年長の石川雅規（46）や小川泰弘（35）など、主力選手とのツーショット写真も公開。それぞれの選手に向けたメッセージも添えられている。

この投稿には、Instagramユーザーから「さださんとのツーショット貴重だわ～」「いい笑顔です」「素敵なお写真」「応援していますねっ」「お二人男前最高」「さださんの応燕ほんとうにうれしいです」「奥川投手の御活躍をお祈り致します」「今年は 奥川投手の笑顔がいっぱい見たいです」などコメントが寄せられた。