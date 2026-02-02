推しの応援広告をもっと身近に！サンケイアイ「StellaAD」
サンケイアイは、応援広告・センイル広告の申込サイト「StellaAD（ステラアド）」を2026年1月30日にグランドオープンしました。
対応エリアの拡大およびサイトの全面リニューアルを実施し、より多くの方が安心して推し活を楽しめるサービスへと進化しています。
サンケイアイ「StellaAD」
グランドオープン：2026年1月30日
対応エリア：日本全国および海外（順次拡大）
サイトURL：https://stella-ad.shop/
「StellaAD」は、ファンが推しを応援するために、駅広告や街頭ビジョン、新聞折込広告など多様な広告枠を利用できる応援広告申込サービス。
2025年9月1日のプレオープン以降、多くの反響を受け、対応エリアを日本全国、さらに海外へと順次拡大してきました。
今回のグランドオープンでは、サイトデザインおよびUIを刷新し、初めて応援広告に挑戦する方でも分かりやすく、スムーズに申し込みができる構成へと進化。
誕生日（センイル広告）のお祝いはもちろん、デビュー記念日、ライブ開催記念、日々の応援など、さまざまな「推し活」のシーンに対応できる広告メニューを今後も拡充予定です。
駅広告
駅構内のポスターや柱巻き広告など、多くの人の目に触れる駅広告メニューをラインナップ。
推しへの想いを、通勤・通学の人々にも届けることができます。
街頭ビジョン
渋谷や新宿などの街頭大型ビジョンに、動画や静止画で応援メッセージを表示。
インパクトのある演出で、推しへの愛を街全体に発信できます。
新聞折込広告
新聞折込で応援広告が出せる唯一のサイト（2025年9月1日時点）。
全国各地の新聞に折り込むことで、幅広い世代に推しの魅力を伝えることができます。
海外広告
海外の主要都市での広告展開も対応。
推しの活動がグローバルに広がる中、国境を越えた応援活動が可能です。
初めてでも安心の申込サポート
今回のリニューアルでは、初心者でもスムーズに申し込みができるよう、サイトの操作性を大幅に向上。
豊富な広告枠から、予算やシーンに合わせた最適なプランを選べます。
申し込みはオンラインで完結し、クラウドファンディングにも対応しています。
推しへの想いをカタチにし、街や社会へと広げる「StellaAD」。
応援広告を通じて、ファン一人ひとりの「応援したい」という気持ちを届けることができるサービスです☆
サンケイアイ「StellaAD」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「StellaAD」の利用料金はいくらですか？
広告枠や掲載期間により異なります。詳細は公式サイト（https://stella-ad.shop/）でご確認ください。
Q. 初めてでも利用できますか？
はい、初めて応援広告に挑戦する方でも分かりやすく、スムーズに申し込みができる構成にリニューアルされています。申込サポートも充実しています。
Q. どのような広告メニューがありますか？
駅広告、街頭ビジョン、新聞折込広告、海外広告、クラウドファンディングなど、多様な広告メニューが用意されています。
Q. 対応エリアはどこですか？
日本全国および海外に対応しており、順次エリアを拡大中です。
Q. 申し込みはどのように行いますか？
公式サイト（https://stella-ad.shop/）からオンラインで完結します。
©サンケイアイ
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 推しの応援広告をもっと身近に！サンケイアイ「StellaAD」 appeared first on Dtimes.