推しの応援広告をもっと身近に！サンケイアイ「StellaAD」

サンケイアイは、応援広告・センイル広告の申込サイト「StellaAD（ステラアド）」を2026年1月30日にグランドオープンしました。

対応エリアの拡大およびサイトの全面リニューアルを実施し、より多くの方が安心して推し活を楽しめるサービスへと進化しています。

サンケイアイ「StellaAD」

グランドオープン：2026年1月30日

対応エリア：日本全国および海外（順次拡大）

サイトURL：https://stella-ad.shop/

「StellaAD」は、ファンが推しを応援するために、駅広告や街頭ビジョン、新聞折込広告など多様な広告枠を利用できる応援広告申込サービス。

2025年9月1日のプレオープン以降、多くの反響を受け、対応エリアを日本全国、さらに海外へと順次拡大してきました。

今回のグランドオープンでは、サイトデザインおよびUIを刷新し、初めて応援広告に挑戦する方でも分かりやすく、スムーズに申し込みができる構成へと進化。

誕生日（センイル広告）のお祝いはもちろん、デビュー記念日、ライブ開催記念、日々の応援など、さまざまな「推し活」のシーンに対応できる広告メニューを今後も拡充予定です。

駅広告

駅構内のポスターや柱巻き広告など、多くの人の目に触れる駅広告メニューをラインナップ。

推しへの想いを、通勤・通学の人々にも届けることができます。

街頭ビジョン

渋谷や新宿などの街頭大型ビジョンに、動画や静止画で応援メッセージを表示。

インパクトのある演出で、推しへの愛を街全体に発信できます。

新聞折込広告

新聞折込で応援広告が出せる唯一のサイト（2025年9月1日時点）。

全国各地の新聞に折り込むことで、幅広い世代に推しの魅力を伝えることができます。

海外広告

海外の主要都市での広告展開も対応。

推しの活動がグローバルに広がる中、国境を越えた応援活動が可能です。

初めてでも安心の申込サポート

今回のリニューアルでは、初心者でもスムーズに申し込みができるよう、サイトの操作性を大幅に向上。

豊富な広告枠から、予算やシーンに合わせた最適なプランを選べます。

申し込みはオンラインで完結し、クラウドファンディングにも対応しています。

推しへの想いをカタチにし、街や社会へと広げる「StellaAD」。

応援広告を通じて、ファン一人ひとりの「応援したい」という気持ちを届けることができるサービスです☆

サンケイアイ「StellaAD」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「StellaAD」の利用料金はいくらですか？

広告枠や掲載期間により異なります。詳細は公式サイト（https://stella-ad.shop/）でご確認ください。

Q. 初めてでも利用できますか？

はい、初めて応援広告に挑戦する方でも分かりやすく、スムーズに申し込みができる構成にリニューアルされています。申込サポートも充実しています。

Q. どのような広告メニューがありますか？

駅広告、街頭ビジョン、新聞折込広告、海外広告、クラウドファンディングなど、多様な広告メニューが用意されています。

Q. 対応エリアはどこですか？

日本全国および海外に対応しており、順次エリアを拡大中です。

Q. 申し込みはどのように行いますか？

公式サイト（https://stella-ad.shop/）からオンラインで完結します。

