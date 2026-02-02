オリジナルはBOØWYの名曲！DEEN最新カバーアルバム収録「MARIONETTE」のMVが100万回再生突破
DEENの最新カバーアルバム『ROCK IN CITY ～band covers only～』に収録されている「MARIONETTE」のMVがYouTubeで100万回再生を突破した。
■BOOWYのオリジナル作品へのオマージュも込めて全編モノクロで撮影
J-ROCKバンドの聖地“新宿LOFT”で撮影されたこのMVは、BOOWY（BOOWYのふたつめの「O」は、ストロークありが正式表記）のオリジナル作品へのオマージュも込めて全編モノクロで撮影された。
なお、アルバム収録曲全曲のMVもYouTubeで公開中。こちらもぜひチェックしてみよう。
DEENはこのアルバムを引っさげた全国ツアーを1月30日にスタート。圧巻の生バンドのDEEN’s ROCKで演奏されるカバー＆ヒット曲満載のセットリストで、熱狂のライブを展開中だ。全国ツアーの詳細は公式サイトをチェックしよう。
『ROCK IN CITY ～band covers only～』は、2021年にリリースしロングヒットとなった、初のジャパニーズシティポップ・カバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりのカバーアルバム。
今作では、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックバンドの名曲をDEENが胸熱カバー。BOOWY、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEARTS、PERSONZといった80年代デビューバンドから、サザンオールスターズ、THE ALFEEのレジェンドアーティストまで、サブスク時代の今、世代を超えて聴かれ続けている80年代を彩った名曲の数々を取り上げている。
YouTubeには、今回100万回再生となった「MARIONETTE」以外にも「DEAR FRIENDS」のMVがフルサイズで公開されており、それ以外の楽曲についてはショートバージョンが公開中。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
ALBUM『ROCK IN CITY ～band covers only～』
