　2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比570円高の5万3200円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては544.82円高。出来高は3307枚となっている。

　TOPIX先物期近は3560.5ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.37ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53200　　　　　+570　　　　3307
日経225mini 　　　　　　 53205　　　　　+575　　　 57790
TOPIX先物 　　　　　　　3560.5　　　　 +28.5　　　　6137
JPX日経400先物　　　　　 32065　　　　　+265　　　　 285
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　+4　　　　 361
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース