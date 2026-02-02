日経225先物：2日19時＝570円高、5万3200円
2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比570円高の5万3200円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては544.82円高。出来高は3307枚となっている。
TOPIX先物期近は3560.5ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53200 +570 3307
日経225mini 53205 +575 57790
TOPIX先物 3560.5 +28.5 6137
JPX日経400先物 32065 +265 285
グロース指数先物 693 +4 361
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3560.5ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53200 +570 3307
日経225mini 53205 +575 57790
TOPIX先物 3560.5 +28.5 6137
JPX日経400先物 32065 +265 285
グロース指数先物 693 +4 361
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース