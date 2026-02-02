再開発が進むJR広島駅北口で、新しい高層ビルの工事が2月2日に始まりました。



■宮脇リポート

「広島駅北口です。現在建設中の広島高速5号線の 真横に、高層ビルが建つことになります。」



2日に工事が始まったのは、広島市東区二葉の里の一画です。この土地は2013年に、国有地の一般入札で家具大手の「イケア・ジャパン」がおよそ47億円で落札しました。しかしその後、「出店戦略の見直し」により2021年に売却されました。





土地を取得した住友不動産が今回建設を進めるのは、地上31階建ての複合高層ビルです。4階から9階には、およそ180室の都市型ホテル「ヴィラフォンテーヌ」。また10階と11階には、サウナや岩盤浴を備えた温浴施設が入ります。さらに12階から最上階の31階までは、全287戸のマンションとなります。■地域の住民「駅がすごく良くなった。このあたりが賑やかにならないと。」「賑やかになるのはいいと思う。昔の更地よりも。どう変わっていくか分からないが、人がいるのはいい。」今後、およそ1年の基礎工事を経て、2027年春から地上部分の建設が始まります。完成は3年後の2029年4月の予定です。□□□【スタジオ】□□□（宮脇）広島駅北口の東区二葉の里は開発が進んでいます。2026年1月には、大和ハウス工業がオフィスや商業施設が入る地上10階建ての「ディール広島」と、360台以上が停められる「立体駐車場」を完成させました。そして、2日から工事が始まったのは、地上31階建ての高層複合ビルです。4階から9階は都市型ホテル「ヴィラフォンテーヌ」と、10階・11階にはサウナや岩盤浴も備えた温浴施設が入ります。12階から31階まではマンションです。住友不動産は「周辺住民や県内外の人も利用できる「温浴施設」と多くの観光客を迎る「ホテル」で、広島の街の更なる発展と活性化に貢献したい」としています。完成は3年後です。2026年2月2日 放送