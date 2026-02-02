2月1日から最高裁判所の裁判官を審査する「国民審査」の期日前投票が始まりました。

2月8日投開票の衆議院選挙や県知事選挙を含めたすべての期日前投票ができるようになり、投票者数が急増しています。

長崎市役所の期日前投票所にできた長い列…。

2月1日から衆議院選挙、県知事選挙、最高裁判所裁判官の国民審査のほか、長崎市など一部の地域では県議会議員補欠選挙の期日前投票を同時にできるようになり、

多くの有権者が1票を投じていました。

（有権者）

「多い、こんなに並んでいると思わなかった」

県選挙管理委員会によりますと、1月25日時点で2400人あまりにとどまっていた知事選の期日前投票者数は、2月1日時点で5万5000人あまりに急増。

衆院選でも、5万2000人あまりが投票を済ませています。

（長崎市選挙管理委員会事務局長 西原 政彦さん）

「全ての選挙が投票できるので、今から相当数当日も含めて来られるのではないかと思っている」

期日前投票は投票日前日の7日まで実施され、投票所入場券がなくても身分証明書などで本人確認ができれば投票が可能です。