2日、長野県山形村に多くの人々が集まっていました。応援演説に到着したのは、自民党・高市総裁です。握手で強く引っ張られ痛めたという右手には、テーピングとサポーターが見えました。

ようやく始まった演説。しかし、近くに救急車が止まった影響で、マイクが使えない状態になってしまい、声を振り絞っての演説となりました。

自民党 高市総裁

「責任ある積極財政、高市内閣、そして初めて自民党の公約に書かれたこの新しい変革。私たちが誇りを持てる日本、一緒につくってまいりましょう。どうかお願いします」

「きょう、こんなにたくさんの皆さま、お集まりいただきました。どうか、どうか今、免許証とかマイナンバーカード持っている人は、このまま申し訳ないですが、期日前投票所に行ってください。お願いします」

投開票日まで1週間を切った衆議院選挙。自民党と連立する日本維新の会は、与党として初の衆院選に臨みます。

日本維新の会 吉村代表

「社会保険料、高すぎますよね。負担大きすぎます。今までこの改革進んできましたか、我々はこの社会保険料下げる改革、賛否あるけどもやろうと。推進力が必要です。自民党だけでは絶対にできないこと、我々はアクセル役になります」

広島市の演説会場には、中道改革連合・野田共同代表。

中道改革連合 野田共同代表

「消費税を今8%かかっているものを0%にする。それは秋までに赤字国債発行しないで実現する。これが中道のお約束です」

この広島3区は、斉藤共同代表が前回まで当選を重ねた選挙区です。

中道改革連合 野田共同代表

「結党にいたり、その後もずっと毎日一緒に活動してまいりました。妻と会話するよりはるかに長い時間、会話しています。てっちゃんとよっちゃんのコンビになりました」

短期決戦の中、組織票をどれだけ固められるかがカギとなりそうです。

応援演説に全国を駆け回る参政党・神谷代表は2日、静岡市での応援演説。

参政党 神谷代表

「みんなのために自分が踏み台になってでも、みんなを押し上げるんだという気持ちが今の政治に1番大事だと思っています。大事なのは、やはり国民の暮らしを最優先にするということですよ。みなさんの暮らしを立て直し、子どもを増やしたいんですよ、日本の子どもを増やしたいんですよ。少子化対策、本気でやりたいんですよ」

国民民主党・玉木代表は、雪国・岩手で集まった人たちと写真撮影。

国民民主党 玉木代表

「とにかく、みなさんの手取りを増やしたい。がんばる人がちゃんと報われる社会をつくる。それが私は、政治が今1番、やらなければいけないことだと思っている」

――後半戦に向けて意気込みを

国民民主党 玉木代表

「ここからだと思います。選挙は熱伝導だと思っていますから、熱を、思いをしっかり伝えていきたいと思います」

――声、大丈夫ですか

国民民主党 玉木代表

「はい、なんとか」

チームみらいは、他の党と違い消費減税を訴えていません。

チームみらい 安野党首

「『孫たちを頼む』というのを高齢者の方からすごくよくいただく」

――手応えは

チームみらい 安野党首

「各地回っていても、昨年の参院選と全然知っていただいている方の量が違うなと思いますので、そこは手応えあります」

共産党は、消費減税の実現を強く訴えます。

共産党 田村委員長

「外食したときも、食料品を買うときも、携帯料金も、洋服買っても、すべての消費税を5%に減税しよう。消費税の減税を実現する鍵は『タックス･ザ･リッチ＝富める者に課税を』」

減税日本・ゆうこく連合 原口共同代表

「消費税は廃止一択。赤字の企業にもかかるものすごい悪い税なんです」

れいわ新選組 大石共同代表

「経済政策、一番主軸にしているものは消費税の廃止です。 本来、税金というのは、大金持ちからとるものと違いますか」

日本保守党 百田代表

「減税待ったなし、間違った再エネ政策これも直ちにストップしたい。移民はもう今、限度に来ていると思います。『移民はもういらん』と大きな声で言いたい」

社民党 福島党首

「消費税についてはゼロ。そしてあなたの社会保険料を半額にします。どうやって？ 企業と個人の負担割合を3：1にする」

衆院選の投開票は、8日に行われます。