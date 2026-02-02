一部がこげてしまった衣装で寄席に立つ林家ペー（写真・保坂駱駝）

　2月1日、漫談家の林家ペーが自身のXを更新。なんと、電気が止まっているという。

《東京電力　赤羽営業所　さま　今　（1月31日朝から） 停電状態　で　非常　に!! 困っております　助けて下さい!! 電話　を　かけても（話　が　通じなくて） 至近距離　の　営業所　を　教えて下さい　直接　お伺い致します》

　その後もぺーはポストを連発。

《拝啓　東京電力　赤羽界隈　営業所各店さま いい加減　苛める（停電）のは　止めてくれませんか?もう　3日目　に　入っています! 夜に　なると　江戸時代!?に　入っています　大変　迷惑　苦労　不自由　しています　改めて　何故　嫌がらせ!? を　受けたのかしら　とにかく　明るい生活　をお願いします》

　と、独特の文体で主張した。昨年9月に自宅マンションで火災が起き、現在の住居に引っ越しているぺー。どうやら引っ越し後から電気料金を払っていなかったようだ。

「手続きをどうしていたのかわかりませんが、ペーさんは4カ月も請求書が来ていないと主張しています。実際、払ってなければ電気は止まるわけで、《苛める（停電）のは　止めてくれませんか》といわれても東電側は困るでしょう。Xでは多くの心配の声がポストされていました」（芸能記者）

　2月2日になって、ようやく東電側と連絡がついた様子のぺーは、無事手続きを踏んだことを報告したうえで、《大変失礼致しました　本当にすみませんでした》と担当者に謝罪している。

　X上では《ぺー師匠、手続き滞りなく終えてお宅の電気が灯りますように》と喜びの声もあるが、《そこまでして再生回数あげたいのかね。本業の方でがんばりなはれ》《もうお年だからしかたないとはいえ、お騒がせである》などの声も。

「ぺーさんも84歳ですからね。本人のミスもあると思いますが、行政がしっかりつながってサポートしないといけない年代でもあります。コスト削減などの影響で、現在はチャットボットや音声自動対応など、デジタルに通じていることを前提とした仕組みが取り入れられています。一部の高齢者が置き去りになっている可能性についても考えさせられます」（同）

　今夜は明るい部屋で暖かくして寝てほしいものだ。