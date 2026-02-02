石川の詐欺被害額 去年は“過去最悪” 手口巧妙化し被害が若者世代にも拡大 その実態と手口とは
去年1年間で過去最悪の被害額となった石川県内の詐欺。年々手口は巧妙化し、高齢者から若者世代にも被害は拡大しています。詐欺の実態と手口を取材しました。
「適切な判断と機転を利かせた対応により、詐欺被害を未然に防止されました。その功労をたたえ感謝の意を表します」
2日に金沢中警察署で行われた感謝状贈呈式。
詐欺被害を未然に防いだとして、金沢南郵便局の職員3人が表彰されました。
金沢南郵便局職員・宮川 博行 さん：
「やっぱりSNSで投資話が出たので、これはやっぱりちょっと、普通の出金じゃないなというので」
ことし1月、郵便局の窓口を訪れたのは、SNSで投資を勧められたという女性。
女性(事情聴取から)：
「仮想通貨の取引サイトに金を預け、言う通り操作すれば、利益を得ることができると言われた」
女性が持ち掛けられていたのは、仮想通貨の取引。
振り込もうとしていたのは、1000万円の大金でした。
実際に対応にあたった職員は…
金沢南郵便局職員・越後 朋菜 さん：
「ここの窓口で1000万下ろしたいんやっていうので、焦ったように来られました。あんまり1000万円っていう高額の出金、めったにないので、気を付けて見るようにはしていた」
怪しいと感じた職員は、その後すぐに警察に通報し、詐欺の手口と発覚。
被害の未然防止につながりました。
金沢南郵便局職員・越後 朋菜 さん：
「SNSで知り合った人たちに投資するんだと、ちょっと怪しいなと思ったので」
石川県警によると、こうしたSNSを悪用した県内の詐欺の被害額は、去年1年間で約18億円に上り、過去最悪を更新。
被害者の年代も高齢者だけでなく、20代・30代がそれぞれ10％、40代が15％などと、全体の7割が高齢者以外となっていて、若者世代でも被害が相次いでいます。
金沢中警察署生活安全課・高木 宏 課長：
「昨年もたくさん被害がありまして、本年に入りましても歯止めが利かない状況なので、各機関と連携して被害防止に努めていきたい」
石川県警では、会ったことのない人物からの金の話は信じないことや、儲け話・投資話はまず詐欺を疑うよう注意を呼び掛けています。