歌手で俳優の中島健人さんが、2026年1月31日に公開されたYouTube動画に出演し、プロフィギュアスケーター・羽生結弦さんとの「共通点」を述べた。

「表現者」としてのこだわり、姿勢に共感

中島さんは、日本オリンピック委員会（JOC）の公式YouTubeチャンネル「TEAM JAPAN」で公開された「【中島健人】『結唱』に込めた想い。｜TEAM JAPAN SPECIAL INTERVIEW」という題のインタビュー動画に出演した。

動画では、2月6〜22日に開催されるミラノ・コルティナ五輪に向けて歌うTEAM JAPAN公式応援ソング「結唱」を紹介したほか、フィギュアスケートをめぐり、

「羽生結弦さんの姿を見て、やっぱり衣装に対するこだわりだったりとか表情に対するこだわりとか、そういうのが結構、表現者としては共通点がたくさんあるなって思ってたんですよ」

と話す一幕があった。下記のようにも続けている。

「本番前に音楽を聴いてずっと精神統一してる姿とかも、やっぱすごい通ずる部分があって。気持ちを1つに、選手もやっぱ1人で戦ってるし、自分も1人で戦ってるんで」

「最終的に競技にたどり着いた時はやっぱ美しいなって」

中島さんは「そういう点に関しては、集中力、集中を極めるっていうのは、試合前の段取りの中でとてつもなく大事なものだなっていうのは感じるんですね」と分析し、

「そこからああいう美しいパフォーマンスに繋がってるので、自分自身も...もちろんその手前には力強さだったりとか、たくましさっていうのはあるんですけど、最終的に競技にたどり着いた時はやっぱ美しいなっていう風にはいつも思ってしまいますね」

と称えている。なお、羽生さんは14年ソチ、18年平昌と五輪2大会続けて金メダルを獲得し、2連覇を成し遂げている。

動画を受けてXでは、「羽生くんへのコメントすごく嬉しい」「リスペクトを感じる、素晴らしい内容でした」「共通点納得です」「中島健人さんと羽生結弦さんとの共演がいつかありますように」といった声が広がっている。