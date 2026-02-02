あることをおねだりして、ニャーニャーと鳴き続ける甘えん坊な猫さん。要求に応えてあげると、まるで赤ちゃんのような反応を見せたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.5万回再生を突破し、「メッチャかわいい！！！」「もの言いたそうな顔ったら♡」「毎日こんなされたら可愛すぎてたまりませんね」といったコメントが寄せられています。

【動画：ニャーニャーと鳴き続ける猫→抱っこしてみると……『甘えん坊な様子』が可愛すぎる】

オデコちゃんのおねだり

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、とっても甘えん坊な「オデコ」ちゃんの姿です。ある日も、絶賛甘え中だったオデコちゃん。ママさんにしてほしいことがあるようで、「ニャーニャー」と鳴いていたといいます。

ママさんが優しく話しかけながら答えを探っている最中も、足にスリスリしたりイスに乗ってソワソワしたり。可愛いおねだり声も止まらず、やがて前足を伸ばしてきたというオデコちゃんをママさんが抱き上げると…。

まるで赤ちゃん？

ピタッと鳴き止み、嬉しさのあまりママさんの腕の中で器用にお尻を上げていたのだとか。どうやら『抱っこ』が正解だったようですね。ほどなくしてオデコちゃんは自分から降りたそうで、今度はパパさんにおねだりを始めたといいます。

椅子の上で少し構ってもらった後、肩に前足をかけて抱っこを…と思いきや、パパさんへの要求は背中に乗ることだったそう。大好きなパパさんの背中を堪能し、これまた大好きな冷蔵庫の上へ。要求が全て叶ったオデコ姫はご満悦なようです。

甘えん坊が止まらない！

別の日も見つめながら鳴き続け、パパさんが抱っこをした途端に鳴き止んだというオデコちゃん。ゴロゴロと喉を鳴らし、不満そうな表情から一転して満足気な表情を浮かべている姿は愛らしさ満点。さすが、甘え方をよくわかっています。

翌朝も扉を開けた瞬間から、パパさんは甘えモード全開で出迎えられたそう。そして、お喋りもスリスリも止まらない熱烈歓迎を受けて嬉しそうなパパさんに、やはり抱っこを要求。とことん甘え上手なオデコちゃんなのでした。

投稿には「なんて愛くるしい」「抱っこしたら鳴き止むとか…赤ちゃんやんw甘えん坊でかわええな！」「おしゃべりオデコ可愛いねぇ」「持ち上げられる時の赤ちゃん感たまらなくかわいい♡」「おでこちゃんにいっぱい甘えられてパパさんも凄く嬉しそうですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、個性溢れる5匹の猫さんたちとご家族の心和む日常の様子が投稿されています。家族みんなに上手に甘える可愛いオデコ姫の姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。